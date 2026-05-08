Chủ trì cuộc gặp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Thường trực Thành ủy TPHCM gặp gỡ đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Thông tin đến đại biểu về tình hình chung và một số nhiệm vụ quan trọng của TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chia sẻ mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 của thành phố.

Để đạt mục tiêu này, TPHCM đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu.

Hiện nay, TPHCM trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Quốc Phong chia sẻ, trong dự thảo nghị quyết mới này có đề xuất, kiến nghị tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện trên nhiều lĩnh vực để TPHCM phát triển nhanh, xứng đáng là cực tăng trưởng, dẫn dắt khu vực phía Nam và cả nước; xứng đáng là hình mẫu đô thị đặc biệt mang tầm vóc như các đô thị lớn, hiện đại trên thế giới, hướng tới chất lượng sống người dân đạt ở mức cao.

TPHCM cũng chủ động tham mưu, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển mới của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của thành phố; tập trung trí tuệ, trách nhiệm để đóng góp hiệu quả vào các nội dung, chương trình của đại hội.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đóng góp xây dựng nghị quyết đại hội bảo đảm chất lượng, thiết thực, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu.

Thay mặt đoàn đại biểu và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cam kết, đoàn đại biểu TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đóng góp thiết thực vào thành công chung của đại hội.

Đồng chí cũng đề nghị, các đại biểu phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, trách nhiệm vào các nội dung, chương trình đại hội đề ra.

Trong buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có 90 đại biểu. Trong đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

