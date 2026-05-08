Công bố nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài

Ngày 8-5, Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 4 nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Theo Nghị quyết số 21/2026/QH16 (NQ 21) về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội quyết định bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 thêm 13.760 tỷ đồng (bao gồm tăng thu ngân sách trung ương và địa phương); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng số thu cân đối là 3.402.379 tỷ đồng và tổng số chi cân đối là 3.587.655 tỷ đồng.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 24-4-2026.

Nghị quyết số 24/2026/QH16 (NQ 24) về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, đối tượng thực hiện luật này là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc phạm vi thí điểm (như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, và một số tỉnh, thành phố lớn). Luật sư công thực hiện các công việc tư vấn pháp luật, đại diện, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026 và thực hiện thí điểm đến hết ngày 30-9-2028.

Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài (NQ 29) đã thiết lập cơ chế đặc thù để xử lý các hành vi vi phạm đất đai tại các dự án vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xảy ra trước ngày 1-8-2024.

Nghị quyết quy định các điều kiện để không truy cứu hoặc tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, cá nhân nếu vi phạm không vì mục đích tham nhũng và đã khắc phục hậu quả; tháo gỡ các vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định và các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2026.

Nghị quyết số 31/2026/QH16 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (NQ 31) đã xác nhận kết quả bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua các kế hoạch 5 năm (2026 - 2030) về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn.

Cũng theo nghị quyết này, Quốc hội cho phép chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua, ngày 24-4-2026.

