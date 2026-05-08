Thủ tướng Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Thủ tướng giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ ngành. Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 10 bộ, cơ quan trung ương thực hiện 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược tại Danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn.

20 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gene, tế bào và công nghệ sinh học (Bộ NN-MT là cơ quan chủ quản).

Làm chủ vaccine thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm nông nghiệp (giao Bộ NN-MT).

Xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản (Bộ NN-MT).

Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng cao; hiện đại hóa hệ thống điện - nhiên liệu xanh, thông minh và tự chủ (Bộ Công thương chủ quản).

Tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao (Bộ Công thương).

Hiện đại hóa thương mại trong nước và ngoài nước bằng dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy (Bộ Công thương).

Chủ động nguồn vaccine thế hệ mới dùng cho người (Bộ Y tế).

Làm chủ liệu pháp tế bào (tế bào miễn dịch, tế bào gốc) phục vụ điều trị ung thư, bệnh mạn tính, bệnh nan y (Bộ Y tế).

Phát triển y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D (Bộ Y tế).

Phát triển công nghệ xây dựng công trình đường sắt tốc độ cao (Bộ Xây dựng).

Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo (Bộ GD-ĐT).

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp (Bộ Quốc phòng).

Xây dựng và phát triển nền tảng điện toán đám mây nội địa phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm chủ quyền dữ liệu (Bộ Công an).

Phát triển nền tảng bảo mật và an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia (Bộ Công an).

Phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu lưỡng dụng (Bộ Công an).

Xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia tự chủ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lõi và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Làm chủ hạ tầng mạng di động thế hệ sau và phát triển hệ sinh thái 5G (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Nâng cao năng lực giám sát ngân hàng và quản trị rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái đất và hạ tầng dữ liệu không gian (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

LÂM NGUYÊN