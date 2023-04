Tìm bị hại vụ đe dọa khủng bố đòi nợ

Công an xác định, Công ty Việt Nam Thịnh Vượng là công ty có ngành nghề kinh doanh là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ. Từ năm 2020 đến 2022, công ty này ký kết 8 hợp đồng mua nợ với Công ty Tài chính CP Điện lực (Easy Credit).

Sau khi mua nợ xong, Công ty Việt Nam Thịnh Vượng có danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của Công ty Tài chính CP Điện lực. Phía Công ty Việt Nam Thịnh Vượng đã đưa danh sách khách hàng cho nhân viên ở địa điểm kinh doanh tại số 22 đường Tân Canh để gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ.

Nếu khách bị đòi nợ chối bỏ khoản vay thì nhân viên sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin qua SMS và qua mạng Zalo nhắc trả nợ. Với khách hàng “chây ì”, nhân viên gọi điện và nhắc tin đe dọa con nợ, người thân con nợ. Thậm chí, nhân viên chửi bới, “khủng bố” gây áp lực bằng nhiều cách để buộc con nợ phải trả nợ.

Các nhân viên còn truy cập tìm địa chỉ facebook, Zalo của con nợ, người thân con nợ lấy hình ảnh cá nhân. Sau đó, các nhân viên ghép, chỉnh sửa hình ảnh thô tục, xúc phạm đính kèm các dòng bình luận xúc phạm cá nhân gửi cho con nợ, bạn bè và người thân của con nợ yêu cầu trả nợ.

Đối với con nợ không nghe điện thoại, lần tránh thì nhân viên sẽ gọi, nhắn tin cho các số ĐTDĐ của người thân của con nợ khi vay đã cung cấp trong hợp đồng. Nhóm yêu cầu người thân phải “tác động” để con nợ trả tiền…

Công an đề nghị ai là người vay tiền, người thân và bạn bè của người vay tiền ở Công ty Tài chính CP Điện Lực bị các nhân viên gọi điện, nhắn tin đe dọa “khủng bố” uy hiếp để trả nợ thì liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tân Bình ở số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM để trình báo, hỗ trợ việc điều tra.

Như báo SGGP đã thông tin, ngày 2-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận Tân Bình và Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an đã ập vào Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng phát hiện có hàng chục nhân viên đang gọi điện khủng bố người dân để đòi nợ. Tại đây, công an thu nhiều máy tính, ĐTDĐ… cùng nhiều tang vật có liên quan.

Nguyễn Minh Thành (quản lý Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) khai công ty chia 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người) để gọi điện khủng bố đòi nợ khách hàng. Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng số tiền đòi được 2-3 tỷ đồng.

Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này. Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Vì khoản lợi nhuận quá lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là quản lý, nhân viên thu hồi nợ của Công ty này cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.