Tin nóng: Đã có kết quả giải mã gene ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở TPHCM; Phát hiện nhiều vụ vận chuyển súng trái phép qua sân bay Đà Nẵng

Bản tin nóng tối 3-10 có các thông tin đáng chú ý: Đã có kết quả giải mã gene ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa ở TPHCM; Cà Mau khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn, triều cường; An Giang: Tạm dừng lưu thông đường lên Núi Cấm do sạt lở nghiêm trọng; Đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt...