Tin vào “việc nhẹ lương cao”, cô gái đặt app taxi sang Campuchia làm việc chui

Ngày 13-4, lãnh đạo Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo, nhằm đưa một thiếu nữ địa phương sang Campuchia làm việc “chui”.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 11-4, tài xế L.Q.K. (SN 1994) đã đến trình báo Công an xã Phước An sau khi phát hiện một hành khách nữ đặt ứng dụng taxi LADO đi từ Bình Định đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) – điểm giáp ranh biên giới Campuchia. Hành khách này nghi bị dụ dỗ đi lao động trái phép ở nước ngoài.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và xác định người đặt xe là Ng.T.K.T. (SN 2007, trú tại xã Phước An). Qua làm việc, T. khai nhận đã liên hệ với một số người qua mạng xã hội, được rủ rê sang Campuchia làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, mức lương lên đến 25 triệu đồng/tháng.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo lao động trái phép, Công an xã Phước An đã kịp thời liên hệ, làm việc với gia đình em T., đồng thời vận động, giải thích hậu quả nghiêm trọng nếu bị lừa đưa sang Campuchia.

Qua vụ việc, Công an xã Phước An cảnh báo người dân, nhất là lao động trẻ, cần nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy các nhóm môi giới lừa đảo đưa người sang nước ngoài làm việc trái phép, đặc biệt là tại Campuchia.

Trước đó, nhiều công dân Việt Nam đã bị lừa sang Campuchia, sau đó bị đánh đập, bóc lột sức lao động, cưỡng đoạt tài sản; không ít trường hợp bị giam giữ, bị các đối tượng ép gia đình chi hàng trăm triệu đồng để chuộc về.