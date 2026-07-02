Giáo dục

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Tính toán hợp lý để chọn ngành – chọn trường

SGGPO

Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp đăng nhập vào Hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân. 

Tính toán hợp lý để chọn ngành – chọn trường

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 2-7 đến ngày 14-7, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng, bổ sung và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây là giai đoạn quan trọng để thí sinh tính toán, lựa chọn ngành nghề, lựa chọn trường phù hợp với năng lực, thích để theo học.

Năm 2026, Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT có nhiều điều chỉnh so với năm 2025. Cụ thể, thí sinh được đăng ký 15 nguyện vọng (riêng ngành sư phạm chỉ có 5 nguyện vọng); Bộ GD-ĐT nắm quyền công bố điểm sàn 3 nhóm ngành Sư phạm – Sức khỏe – Pháp luật; các tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn; nhiều trường xét tuyển theo phương thức tổng hợp; quy định cộng điểm và quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…

Nhằm giúp thí sinh có những tính toán hợp lý trong giai đoạn cao điểm của kỳ xét tuyển đại học, ngày 3-7 Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề Tính toán hợp lý để chọn ngành – chọn trường”. Nội dung buổi GLTT sẽ tập trung lưu ý các bước đăng ký, những kinh nghiệm lựa chọn ngành nghề - chọn trường theo khả năng (mức điểm) của thí sinh, tính toán chiến thuật đăng ký, sắp xếp nguyện vọng sao cho hợp lý để tăng khả năng trúng tuyển…

Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:

- TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.jpg
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

- Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành .jpg
Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM

Th.S NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM.jpg
ThS NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM

- Th.S NGUYỄN VŨ HOÀNG, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Th.S NGUYỄN VŨ HOÀNG, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (Trường ĐH Công nghệ TPHCM).jpg
Th.S NGUYỄN VŨ HOÀNG, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

- Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến

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Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 3-7-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

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