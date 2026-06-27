Những điều thí sinh cần chuẩn bị cho giai đoạn “nước rút”

Ngày 1-7, Bộ GD-ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào đại học, trường đại học (các cơ sở đào tạo) trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Do đó, ngay từ bây giờ, thí sinh nên tập trung cho những việc quan trọng đó là: rà soát lại thông tin cá nhân, xác định ngành nghề yêu thích, tính toán chiến thuật đăng ký nguyện vọng…

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Rà soát kỹ thông tin cá nhân

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) tại các cuộc hội nghị tuyển sinh hàng năm vấn đề luôn được nhắc tới nhiều đó là những sai sót trong quá trình đăng ký xét tuyển. Những sai sót này phần lớn tập trung ở những lỗi như: sai sót thông tin cá nhân; khai không đúng khu vực, đối tượng ưu tiên; không cung cấp đầy đủ, chính xác các minh chứng... Và những sai sót này thường xuất phát từ chính thí sinh vì đây là những thông tin thí sinh tự cung cấp. Và sai sót này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh khi các trường thực hiện xét tuyển và xác định việc đậu hay rớt.

Tại hội nghị tuyển năm 2026, Vụ Giáo dục Đại học cho biết những tồn tại của công tác tuyển sinh ĐH năm 2025 gồm: sai sót nhiều về thông tin khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên; thí sinh không đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định. Nguyên nhân sai sót là do thí sinh khai sai thông tin, chưa rà soát kỹ thông tin, không thực hiện hết quy trình kê khai…

Thí sinh kiểm tra thông tin các nhân trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT tại Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Do đó, theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, trong kỳ xét tuyển sắp tới sẽ tập trung lưu ý cho thí sinh và cán bộ phụ trách công tác xử lý hồ sơ của thí sinh về các nội dung như: các điểm tiếp nhận hồ sơ cần rà soát lại thông tin về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, các hồ sơ minh chứng.

Trong khi đó, theo đại diện các trường, thí sinh còn 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc chạy đua xét tuyển đại học năm 2026. Do đó, trong thời gian này, thí sinh nên đăng nhập vào Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để tập trung rà soát, hoàn thiện đầy đủ và đảm bảo chính xác các thông tin như: minh chứng nơi thường trú để hưởng điểm ưu tiên khu vực, minh chứng được hưởng đối tượng ưu tiên, minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điểm học bạ THPT, điểm của các kỳ thi riêng (thi đánh giá năng lực, thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực chuyên biệt), kiểm tra dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ hay chưa.

Tính toán cho chiến lược đăng ký nguyện vọng

Theo Th.S Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp (Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM) chia sẻ: ngay từ bây giờ, thí sinh phải xác định chọn ngành mình thích, đam mê và đúng năng lực của mình là tiêu chí quan trọng nhất. Điều này sẽ giúp các em có thể học tập tốt sau khi trúng tuyển. Còn môi trường học tập (chọn trường) tùy thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình để mình lựa chọn nếu kết hợp với một ngành tốt với môi trường học tập tốt thì quá tuyệt vời. Còn nếu để lựa chọn thì em nên chọn cho mình ngành học trước để có được kiến thức, kỹ năng và đáp ứng các vị trí việc làm trong tương lai.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 năm 2026 do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức - Ảnh: THANH HÙNG

Chia sẻ về câu chuyện chọn ngành, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho rằng: Khi lựa chọn ngành, nghề để đăng ký xét tuyển, hiện các em đang phân vân giữa nên không nên chạy theo xu hướng ngành "hot". Thực tế không có ngành nào là "hot" mãi mãi, chỉ có một số ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn tại một thời điểm nào đó. Chính vì vậy, các em cần xem xét và lựa chọn các ngành – nghề mà mình có năng lực học tập cũng như yêu thích vị trí việc làm liên quan đến ngành học. Chỉ có như vậy em mới học thật tốt và có cơ hội để tìm kiếm việc làm, thăng tiến nghề nghiệp hay tiếp tục học lên cao hơn.

Chia sẻ về “chiến thuật” đăng ký xét tuyển đại học, Th.S Trương Quang Trị, Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cho biết: Trước tiên các em phải nắm kỹ những mốc thời gian về đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (nv) của Bộ GD-ĐT. Khi đăng ký, các em nên rà soát lại các thông tin như điểm học bạ THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT, minh chứng ưu tiên (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ... Khi đăng ký, các em nên đăng ký đúng mã trường, mã ngành và sắp xếp nv theo nguyên tắc: ngành yêu thích nhất nên để nv đầu tiên (nv1), những ngành tiếp theo để nv2,3,4... Năm nay các em chỉ được đăng ký tối đa 15 nv (năm 2025 không giới hạn số nv) nên các em cần phải có sự tính tinh toán kỹ hơn trong chọn ngành, chọn trường. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 ngành, 1 trường. Do đó, em cần hết sức cẩn trọng và nên tính toán kỹ trước khi đăng ký xét tuyển.

THANH HÙNG