Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến: Chuyên gia giải đáp nóng thắc mắc của sĩ tử về kỳ thi THPT 2026

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Có 3 đối tượng thí sinh dự thi gồm: Thứ nhất, thí sinh lớp 12 của Chương trình giáo dục phổ thông mới có 4 môn thi, trong đó 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ. Thứ hai là đối tượng thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Thứ 3 là thí sinh tự do (đã tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước), dự thi các môn để lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, chỉ có môn Ngữ văn là thi tự luận (120 phút), những môn còn lại đều thi trắc nghiệm.
Với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên kỳ thi tốt nghiệp THPT là đặc biệt quan trọng với hơn 1,2 triệu thí sinh. Do đó, trước khi bước vào kỳ thi, những lưu ý dành cho thí sinh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Vì vậy, ngày 9-6, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026” nhằm lưu ý cho thí sinh về những quy định trong ngày làm thủ tục dự thi, những quy định của quy chế thi, những thông tin lưu ý, chiến lược làm bài thi...
Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:
Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 9-6-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.
Khách mời
Th.S NGUYỄN VĂN QUÍ, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM)
Th.S HỒ NHƯ DUYẾN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT)
Th.S TRƯƠNG QUANG TRỊ, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
Giao lưu với độc giả
Những thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT khi đăng ký xét tuyển vào trường cần lưu ý những gì? Có giống như mọi năm không thưa thầy?
Chào em, cảm ơn em đã gửi câu hỏi rất quan trọng liên quan đến công tác tuyển sinh!
Đối với các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, điều đầu tiên các em cần làm là tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của trường, đối chiếu xem mình có thuộc đúng đối tượng được hưởng chính sách này hay không và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng theo yêu cầu.
Một điểm các em cần đặc biệt lưu ý là theo quy định tuyển sinh hiện hành, dù đã đủ điều kiện tuyển thẳng hoặc được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này thì quyền lợi xét tuyển của thí sinh có thể không được ghi nhận trên hệ thống.
So với những năm trước, quy trình tuyển sinh hiện nay có một số điều chỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất và minh bạch. Các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng và cập nhật lên hệ thống tuyển sinh chung trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng.
Sau đó, thí sinh vẫn thực hiện đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT. Các trường cũng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung.
Vì vậy, lời khuyên của thầy là các em cần theo dõi thường xuyên thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng như lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đăng ký đúng thời hạn và đặc biệt không chủ quan vì nghĩ rằng mình đã thuộc diện tuyển thẳng là hoàn tất thủ tục.
Chúc các em chuẩn bị thật tốt hồ sơ xét tuyển và sớm trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng em lại rất đam mê môn tiếng Anh. Nếu em giỏi tiếng Anh có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch được hay không? Hay em vừa học song song 2 ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Du lịch?
Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ về ước mơ nghề nghiệp của mình!
Thầy rất vui khi biết em yêu thích tiếng Anh và có mong muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thực tế, đây là hai lĩnh vực có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau.
Một hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên quốc tế, rất cần khả năng ngoại ngữ để giao tiếp với khách nước ngoài, giới thiệu văn hóa, lịch sử và các điểm đến của Việt Nam một cách chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, giỏi tiếng Anh thôi chưa đủ để trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Bên cạnh ngoại ngữ, em còn cần được trang bị kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, tâm lý du khách, kỹ năng thuyết trình, tổ chức chương trình tham quan, xử lý tình huống và các nghiệp vụ chuyên ngành du lịch.
Nếu mục tiêu chính của em là trở thành hướng dẫn viên du lịch, thầy khuyên em nên ưu tiên lựa chọn ngành Du lịch hoặc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Trong quá trình học, em hoàn toàn có thể đầu tư mạnh cho tiếng Anh để tạo lợi thế cạnh tranh khi ra trường. Đây là hướng đi mà rất nhiều hướng dẫn viên quốc tế đang lựa chọn.
Còn nếu em có niềm đam mê đặc biệt với ngoại ngữ, yêu thích nghiên cứu ngôn ngữ, giảng dạy, biên phiên dịch hoặc làm việc trong môi trường quốc tế, em có thể chọn ngành Ngôn ngữ Anh. Sau đó, em vẫn có thể bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ du lịch hoặc học thêm các kỹ năng chuyên ngành để tham gia lĩnh vực du lịch.
Về việc học song song hai ngành, đây cũng là một lựa chọn rất tốt nếu em có đủ thời gian, khả năng học tập và điều kiện để theo đuổi. Việc kết hợp giữa Ngôn ngữ Anh và Du lịch sẽ giúp em sở hữu cả kiến thức chuyên ngành lẫn năng lực ngoại ngữ, tạo lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các công ty lữ hành quốc tế, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc trở thành hướng dẫn viên phục vụ khách nước ngoài.
Tuy nhiên, thầy thường khuyên các bạn học sinh nên xác định trước ngành học chính gắn với mục tiêu nghề nghiệp của mình. Nếu em xác định rõ mong muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch thì ngành Du lịch sẽ là nền tảng phù hợp nhất, còn tiếng Anh hãy xem đó là một thế mạnh đặc biệt để giúp em phát triển nhanh hơn trong nghề.
Chúc em giữ vững đam mê, tiếp tục trau dồi tiếng Anh và sớm thực hiện được ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.
Thầy hy vọng sẽ có cơ hội gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong tương lai nhé!
Học các nhóm ngành kinh tế, du lịch ngoài thực tập tại doanh nghiệp, kiến thức về ngoại ngữ có phải là lợi thế sau khi ra trường không thưa thầy?
Chào em, cảm ơn em đã đặt một câu hỏi rất thiết thực!
Thầy có thể khẳng định rằng, đối với các nhóm ngành Kinh tế, Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn, Logistics, Kinh doanh quốc tế, Marketing hay Thương mại điện tử, ngoại ngữ không chỉ là một lợi thế mà trong nhiều trường hợp còn là một yêu cầu rất quan trọng của nhà tuyển dụng.
Hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, làm việc với đối tác nước ngoài hoặc phục vụ khách hàng quốc tế. Vì vậy, những ứng viên có khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, thường có nhiều cơ hội việc làm hơn, dễ tiếp cận các vị trí có thu nhập tốt hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Đối với nhóm ngành Du lịch, ngoại ngữ gần như là một công cụ nghề nghiệp không thể thiếu. Một hướng dẫn viên, nhân viên điều hành tour, nhân viên khách sạn hay quản lý dịch vụ du lịch có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh sẽ có lợi thế rất lớn khi làm việc với khách quốc tế.
Tương tự, trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh, ngoại ngữ giúp các em tiếp cận nguồn tài liệu chuyên môn quốc tế, làm việc với đối tác nước ngoài, tham gia các dự án đa quốc gia và thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng xem năng lực ngoại ngữ là một trong những tiêu chí quan trọng khi tuyển dụng nhân sự trẻ.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, bên cạnh chương trình đào tạo chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ cho sinh viên thông qua các học phần tiếng Anh, các câu lạc bộ học thuật, hoạt động giao lưu quốc tế và môi trường học tập khuyến khích sinh viên sử dụng ngoại ngữ trong thực tế. Điều này giúp các em có thêm sự tự tin và lợi thế cạnh tranh khi gia nhập thị trường lao động.
Vì vậy, nếu em đang có ý định theo học các nhóm ngành Kinh tế hoặc Du lịch, thầy khuyên em hãy đầu tư cho ngoại ngữ ngay từ bây giờ. Đây sẽ là một trong những hành trang rất giá trị giúp em mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp bền vững trong tương lai.
Chúc em lựa chọn được ngành học phù hợp và chuẩn bị thật tốt cho hành trình trở thành sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé.
Em muốn hỏi là những giấy tờ gì cần mang theo trong các buổi thi? Khi vào phòng thi, em được mang những vật dụng gì và không được phép mang những vật dụng gì?
Tại tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TPHCM, hội đồng thi thống nhất cho phép thí sinh mang bìa nút nhựa trong suốt để đựng thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.
Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Những vật dụng tuyệt đối không được mang vào phòng thi, kể cả phòng chờ gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.
Thầy cho em hỏi về xét tuyển của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành ạ.
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến thông tin xét tuyển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Năm nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành áp dụng 5 phương thức xét tuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước lựa chọn phương thức phù hợp với thế mạnh của mình.
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT với nhiều tiêu chí khác nhau như xét điểm tổ hợp môn lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT theo quy định của trường.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực như ĐHQG TPHCM, ĐHQG Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM hoặc kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 4: Xét tổng điểm học lực
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Bên cạnh đó, năm nay nhà trường tiếp tục tuyển sinh gần 60 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như Kinh tế, Du lịch, Công nghệ thông tin, Logistics, Truyền thông, Ngôn ngữ, Sức khỏe, Kỹ thuật... Đồng thời mở thêm một số ngành mới như Kinh tế số, Kỹ thuật cơ khí và Khoa học Y sinh để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
Lời khuyên của thầy là em nên đăng ký nhiều phương thức xét tuyển nếu đủ điều kiện, bởi điều này sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học mà mình yêu thích.
Nếu em cho thầy biết em đang quan tâm đến ngành nào, ví dụ như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics, Du lịch, Ngôn ngữ Anh hay một ngành khác, thầy sẽ tư vấn cụ thể về tổ hợp xét tuyển, mức điểm tham khảo và cơ hội việc làm của ngành đó nhé.
Thầy hy vọng sẽ sớm được gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới!
Thưa thầy, năm nay tôi có tham gia phục vụ kỳ thi tại một địa phương ở Tây Nam bộ. Thật tình tôi cảm thấy áp lực nếu bản thân để xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến kỳ thi chung. Làm sao để mình vượt qua những tâm lý này thưa thầy?
Chào anh, cảm ơn anh đã chia sẻ một tâm sự rất chân thành!
Thực ra, cảm giác áp lực mà anh đang trải qua là điều rất bình thường đối với những người tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là một kỳ thi quan trọng ở quy mô quốc gia, nên việc mỗi cán bộ, giảng viên cảm thấy trách nhiệm lớn và mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên, thầy nghĩ rằng áp lực sẽ giảm đi rất nhiều khi chúng ta nhìn nhận công tác tổ chức kỳ thi là sự phối hợp của cả một hệ thống, với quy trình, quy định và nhiều lực lượng cùng tham gia.
Không một cá nhân nào phải gánh toàn bộ trách nhiệm của kỳ thi. Điều quan trọng nhất là mỗi người thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm túc quy chế và quy trình đã được tập huấn.
Kinh nghiệm của nhiều thầy cô từng tham gia công tác thi cho thấy, để vượt qua áp lực, trước hết cần chuẩn bị thật kỹ về nghiệp vụ, nắm chắc quy chế và các tình huống thường gặp. Khi đã hiểu rõ mình phải làm gì và làm như thế nào, sự tự tin sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, hãy giữ tâm lý bình tĩnh, tập trung vào từng công việc cụ thể thay vì quá lo lắng về những điều chưa xảy ra.
Thầy cũng muốn chia sẻ rằng, chính cảm giác lo lắng và ý thức trách nhiệm của anh lại là một tín hiệu tích cực. Bởi những người cẩn trọng, có trách nhiệm với công việc thường sẽ chuẩn bị kỹ hơn, làm việc nghiêm túc hơn và hạn chế được những sai sót không đáng có.
Vì vậy, thay vì tự tạo áp lực "mình không được phép mắc bất kỳ sai sót nào", anh hãy nghĩ rằng "mình sẽ thực hiện đúng quy định, đúng trách nhiệm và phối hợp tốt với đồng nghiệp". Khi đó, áp lực sẽ chuyển thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thầy tin rằng với sự chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc của anh, kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi.
Chúc anh thật nhiều sức khỏe, giữ được sự bình tĩnh, tự tin và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong kỳ thi năm nay.
Năm nay trường tham gia phục vụ kỳ thi ở địa phương nào? Nhà trường đã chuẩn bị như thế nào cho các thầy cô trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến công tác tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Hàng năm, theo sự phân công của Bộ GD-ĐT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cử đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại một số địa phương.
Địa điểm cụ thể sẽ do Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng phân công theo từng năm nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong công tác tổ chức kỳ thi.
Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, các thầy cô được nhà trường phổ biến đầy đủ quy định, hướng dẫn nghiệp vụ và tham gia các buổi tập huấn theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Nội dung tập huấn tập trung vào việc cập nhật quy chế thi, quy trình làm việc, trách nhiệm của từng vị trí công tác cũng như các phương án xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn và nghiệp vụ, nhà trường cũng quan tâm đến công tác hậu cần, động viên tinh thần để các thầy cô yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn nỗ lực đóng góp vào việc tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Thông qua việc tham gia kỳ thi, nhà trường cũng thể hiện trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học đối với cộng đồng và sự nghiệp giáo dục của đất nước.
Nhân đây, thầy cũng chúc các em học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế tự tin, bình tĩnh và đạt được kết quả tốt nhất để thực hiện ước mơ đại học của mình.
Hy vọng sẽ sớm được gặp các em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé!
Các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế và du lịch của trường năm nay xét tuyển có những điểm nào mới, xin thầy thông tin giúp?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến nhóm ngành Kinh tế và Du lịch của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Năm nay, đối với các ngành thuộc nhóm Kinh tế và Du lịch như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Du lịch, Quản trị khách sạn..., nhà trường vẫn duy trì nhiều phương thức xét tuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước.
Điểm đáng chú ý là năm nay trường tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm:
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Xét tuyển học bạ THPT.
Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, V-SAT và một số kỳ thi đánh giá đầu vào được công nhận.
Xét tuyển tổng hợp điểm học lực
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng mở rộng nhiều tổ hợp xét tuyển, giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn phù hợp với thế mạnh của mình.
Một số ngành thuộc khối Kinh tế và Du lịch hiện không chỉ xét tuyển các tổ hợp truyền thống mà còn bổ sung các tổ hợp có môn xã hội, ngoại ngữ hoặc các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
Đối với nhóm ngành Kinh tế và Du lịch, chương trình đào tạo hiện nay được xây dựng theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tăng cường kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập. Đây cũng là xu hướng đào tạo được nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao hiện nay.
Lời khuyên của thầy là các em không nên chỉ tập trung vào một phương thức xét tuyển duy nhất. Hãy tận dụng đồng thời các phương thức mà mình có lợi thế như học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả đánh giá năng lực để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích.
Chúc em có sự chuẩn bị thật tốt cho kỳ tuyển sinh năm nay. Thầy hy vọng sẽ sớm được chào đón em trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé!
Năm nay nhà trường tham gia công tác tại cụm thi nào? Nhà trường đã có sự chuẩn bị công việc cụ thể ra sao?
Chào Tuấn Anh,
Năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM được Bộ GD-ĐT phân công tham gia công tác giám sát kỳ thi tại khu vực TPHCM. Với số lượng giảng viên được huy động là gần 100 người, nhà trường đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho toàn bộ đội ngũ giảng viên được huy động và đang sẵn sàng để phục vụ kỳ thi.
Xin thầy cho biết mức học phí năm nay của trường có sự thay đổi như thế nào?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến vấn đề học phí của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Năm nay, nhà trường tiếp tục công bố mức học phí theo từng nhóm ngành và đặc biệt có chính sách cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học đối với sinh viên nhập học năm 2026. Đây là một điểm rất đáng quan tâm để các em và gia đình có thể chủ động xây dựng kế hoạch tài chính trong suốt quá trình học tập.
Mức học phí tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành chỉ dao động từ khoảng 13 -17 triệu đồng/học kỳ, trừ những nhóm ngành về sức khỏe.
Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai nhiều chương trình học bổng tuyển sinh với mức hỗ trợ từ 10 đến 12 triệu đồng hoặc cao hơn tùy đối tượng, giúp giảm đáng kể chi phí học tập cho tân sinh viên.
Thầy muốn lưu ý với các em rằng, khi tìm hiểu học phí, không nên chỉ nhìn vào con số ban đầu mà cần xem xét tổng thể về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, môi trường học tập, cơ hội thực hành - thực tập và các chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính mà nhà trường dành cho sinh viên.
Nếu em đã có ngành học dự định theo đuổi, thầy có thể chia sẻ cụ thể hơn về mức học phí của ngành đó, cũng như các học bổng phù hợp để em tham khảo nhé.
Hy vọng sẽ sớm gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Tôi là một phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Tôi muốn hỏi lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM về quy định thời gian đi trễ đối với thí sinh. Thí sinh có mặt tại điểm thi sau khi có tín hiệu bắt đầu giờ làm bài bao nhiêu phút thì không được dự thi môn đó?
Thí sinh đến cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Nếu có mặt sau khi có tín hiệu bắt đầu tính thời gian làm bài nhưng trong quy định thời gian cho phép thì thư ký điểm thi lập biên bản bất thường ghi nhận trường hợp trễ nhưng không ảnh hưởng đến thí sinh. Thí sinh đi trễ trong thời gian quy định cho phép vẫn thi chung với các thí sinh bình thường tại phòng thi trên phiếu báo dự thi.
Dư luận hiện đang băn khoăn về sự tinh vi của tình trạng gian lận khi sử dụng công nghệ cao để gian lận. Thầy nghĩ gì về vấn đề này?
Chào Hoài Thương,
Đúng là dư luận có băn khoăn về tình trạng gian lận bằng cách sử dụng công nghệ cao như anh/chị đề cập. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo từ Bộ GD-ĐT đến các địa phương, tập huấn cán bộ tham gia công tác thi được tổ chức bài bản, đồng thời có sự hỗ trợ của lực lượng công an, tôi tin rằng kỳ thi năm nay sẽ diễn ra an toàn, minh bạch.
Trường hợp thí sinh gian lận (nếu có) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định để đảm bảo công bằng cho kỳ thi.
Con tôi có nhu cầu đi vệ sinh mỗi khi tâm lý căng thẳng. Tôi muốn hỏi lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM là trong thời gian làm bài, cháu muốn xin ra ngoài đi vệ sinh có được hay không?
Trong thời gian làm bài thi, nếu có ý kiến cá nhân, thí sinh giơ tay xin phép giám thị coi thi. Sau khi được giám thị coi thi cho phép, thí sinh đứng lên trình bày công khai ý kiến của mình. Nếu thí sinh có lý do chính đáng phải tạm thời rời khỏi phòng thi thì giám thị báo cho giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện.
Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp can thiệp y tế như cấp cứu phải có sự giám sát của công an và giám sát phòng thi đến khi hết giờ làm bài của buổi thi đó và do trưởng điểm thi quyết định.
Với kinh nghiệm tổ chức thi đại học rồi tham gia coi thi, thanh kiểm tra thi tốt nghiệp THPT nhiều năm qua, thầy có lời khuyên gì dành cho thí sinh trong kỳ thi sắp tới?
Chào Tấn Bình,
Đối với thí sinh, để có kỳ thi đạt kết quả tốt nhất thì các em cần dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc. Thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian của các buổi thi và giấy tờ, vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi.
Khi nhận đề thi, thí sinh cần đọc qua và chọn những câu dễ để làm bài trước. Sau mỗi buổi thi, thí sinh không nên xem lại kết quả của bài thi đã làm mà dành tâm lý thoải mái để chuẩn bị cho các buổi thi tiếp theo. Thay mặt cho IUH, thầy chúc tất cả thí sinh có kết quả thi tốt nhất.
Chúc các em thành công và hy vọng gặp các em tại giảng đường IUH.
Năm nay trường có chính sách vay vốn học tập hay học bổng nào cho tân sinh viên, thưa thầy?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến các chính sách hỗ trợ dành cho tân sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Nhà trường luôn mong muốn tạo điều kiện để các bạn học sinh có cơ hội theo đuổi ước mơ đại học, vì vậy bên cạnh các chương trình học bổng tuyển sinh, trường còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực cho sinh viên.
Hàng năm, trường có nhiều chương trình học bổng dành cho tân sinh viên như học bổng Khuyến học dành cho tân sinh viên trúng tuyển năm 2026 và nhập học tại trường từ 12-17 triệu đồng ( trừ vào học phí nếu đăng ký nguyện vọng và nhập học đúng thời hạn và Voucher khóa học ngoại ngữ trị giá 5 triệu đồng hỗ trợ kỹ năng tiếng Anh), học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt, học bổng tài năng, học bổng doanh nghiệp đồng hành và các chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, nhà trường hiện đang triển khai chính sách hỗ trợ vay học phí với lãi suất gần như 0% thông qua hợp tác với các ngân hàng. Đây là giải pháp giúp sinh viên và gia đình chủ động hơn về tài chính trong quá trình học tập. Theo thông tin từ trường, có những trường hợp hoàn trả khoản vay sớm sẽ được miễn toàn bộ lãi suất phát sinh.
Ngoài ra, những sinh viên thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tiếp cận các chương trình vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành.
Thầy muốn nhắn nhủ với các em rằng, nếu thực sự có quyết tâm học tập thì đừng quá lo lắng về vấn đề tài chính. Hiện nay có rất nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ vay vốn để đồng hành cùng sinh viên trên con đường học đại học.
Điều quan trọng là các em hãy cố gắng học tập thật tốt để tận dụng những cơ hội này.
Chúc em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới và hẹn gặp các em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Thưa thầy, năm nay trường có những ngành học mới nào và phương thức xét tuyển ra sao?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Trong mùa tuyển sinh gần đây, nhà trường đã mở thêm một số ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và xu hướng phát triển của nền kinh tế số. Tiêu biểu có các ngành Kinh tế số, Kỹ thuật cơ khí và Khoa học Y sinh. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.
Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lựa chọn phương án phù hợp với thế mạnh của mình, gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
+ xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 3 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên theo thang điểm 30, ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ.
+ Xét kết hợp: tổng ĐTB chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT/ điểm thi ĐGNL đạt từ 18 trở lên.
+ Điểm xét tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: xét tuyển tổng hợp điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT, điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%
Phương thức 5: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Riêng với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe, pháp luật áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT.
Điểm thuận lợi là với nhiều phương thức xét tuyển song song, các em có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một kết quả thi duy nhất.
Lời khuyên của thầy là ngay từ bây giờ, em nên xác định nhóm ngành mình yêu thích, theo dõi thông tin tuyển sinh chính thức của nhà trường và chuẩn bị hồ sơ cho nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để gia tăng cơ hội trúng tuyển.
Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai và hy vọng sẽ sớm được chào đón em trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé.
Thưa thầy, theo Nghị định 179 của Chính phủ, nhà trường có bao nhiêu ngành được xét nhận học bổng trong năm nay và thủ tục như thế nào?
Chào Tiến Đạt,
Theo nội dung của Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, IUH có 17 ngành ở trình độ đại học, 09 ngành ở trình độ thạc sĩ và 07 ngành ở trình độ tiến sĩ được hưởng chính sách này.
Chi tiết về thủ tục để được hưởng chính sách này, nhà trường đợi hướng dẫn từ Bộ GD-ĐT.
Chúc em thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.
Các ngành kỹ thuật, công nghệ của trường khi xét tuyển có tính môn chính trong tổ hợp xét tuyển không thưa thầy?
Chào Văn Châu,
Tất cả các ngành đào tạo của nhà trường khi xét tuyển thì trong tổ hợp xét tuyển luôn có 2 môn chính (môn bắt buộc) và 1 môn tự chọn.
Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, nhà trường ưu tiên cho thí sinh có thứ tự đăng ký vào trường nhỏ hơn.
Chi tiết em có thể xem tại website https://tuyensinh.iuh.edu.vn/
Chúc em thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.
Năm nay trường có những chính sách học bổng, hỗ trợ gì cho tân sinh viên của trường?
Chào Bảo Nhi,
Năm nay nhà trường có rất nhiều chính sách học bổng hỗ trợ cho tân sinh viên, cụ thể như:
- Học bổng tuyển sinh dành cho các thí sinh trúng tuyển vào trường có thành tích nổi trội (em có thể xem chi tiết tại https://pdt.iuh.edu.vn/danh-sach/quy-che-hoc-bong)
- Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.
- Học bổng chính sách dành cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định.
Ngoài ra, nhà trường còn nhiều loại học bổng khác như học bổng được tài trợ từ các doanh nghiệp, học bổng của cựu sinh viên, đặc biệt nhà trường có nhiều chương trình đào tạo nằm trong danh mục được hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Riêng quỹ học bổng của nhà trường năm 2026 dự kiến lên đến 80 tỷ đồng.
Chúc em thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.
Hiện nay có quan điểm không cần học đại học vẫn thành công và con tôi cũng bị ảnh hưởng vấn đề này. Bản thân tôi thì nghĩ hoàn toàn ngược lại vì không học sẽ không có kiến thức. Mà không có kiến thức thì muốn làm việc gì cho tốt cũng rất khó. Nhờ thầy chia sẻ và gợi mở giúp tôi vấn đề này để tôi có thêm cơ sở để khuyên con?
Kính chào chị Hạnh, cảm ơn chị đã đặt một câu hỏi rất thực tế và cũng là trăn trở của nhiều phụ huynh hiện nay.
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, đúng là có những người không học đại học vẫn thành công. Tuy nhiên, đó thường là những trường hợp có định hướng rất rõ ràng, có năng lực đặc biệt, tinh thần tự học rất cao hoặc sớm tìm được con đường nghề nghiệp phù hợp với mình. Những trường hợp này thường là số ít và không phải mô hình phù hợp với tất cả các bạn trẻ.
Điều quan trọng không phải là "có học đại học hay không", mà là người trẻ có được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy để phát triển sự nghiệp hay không.
Đại học vẫn là một trong những con đường hiệu quả nhất giúp các em xây dựng nền tảng chuyên môn bài bản, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề và mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp. Đây đều là những yếu tố rất quan trọng trong môi trường lao động hiện đại.
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, môi trường đại học còn mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động thực tập, nghiên cứu khoa học, dự án doanh nghiệp, câu lạc bộ và các chương trình giao lưu quốc tế.
Những trải nghiệm này giúp các em trưởng thành hơn, hiểu rõ bản thân hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Thầy nghĩ rằng, thay vì đặt vấn đề theo hướng "phải học đại học mới thành công" hay "không cần học đại học vẫn thành công", chúng ta nên cùng các em trả lời câu hỏi: Con muốn trở thành ai trong tương lai và con sẽ chuẩn bị hành trang như thế nào để đạt được mục tiêu đó?
Nếu con có một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, có lộ trình học tập hoặc đào tạo cụ thể và chứng minh được khả năng tự học, tự phát triển bản thân, đó là điều đáng khuyến khích. Ngược lại, nếu chưa xác định được hướng đi, đại học vẫn là môi trường rất tốt để các em khám phá năng lực, hoàn thiện bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Từ góc độ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chúng tôi luôn xem đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi giúp người học hình thành tư duy, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi của xã hội.
Trong thời đại công nghệ phát triển rất nhanh như hiện nay, điều nhà tuyển dụng cần không chỉ là một tấm bằng mà còn là năng lực thực sự. Và một chương trình đại học được thiết kế gắn với thực tiễn sẽ giúp sinh viên có cả kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tự tin bước vào thị trường lao động.
Chị có thể chia sẻ với con rằng: thành công không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có hay không có bằng đại học, nhưng việc được học tập trong một môi trường bài bản sẽ giúp rút ngắn con đường phát triển, mở rộng cơ hội và giảm bớt những rủi ro khi bước vào cuộc sống nghề nghiệp. Điều quan trọng nhất là lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu của bản thân.
Chúc chị và gia đình sẽ có những trao đổi cởi mở để cùng con tìm ra hướng đi phù hợp nhất.
Và nếu lựa chọn học đại học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình xây dựng tương lai.
Xin thầy cho biết giữa ngành Marketing và Quản trị kinh doanh có điểm gì khác biệt. Em muốn trở thành nhà quản lý doanh nghiệp thì nên chọn học ngành nào cho phù hợp?
Chào em, cảm ơn em đã gửi đến chương trình một câu hỏi rất hay và cũng là băn khoăn của nhiều học sinh khi lựa chọn ngành học!
Marketing và Quản trị kinh doanh đều thuộc nhóm ngành kinh tế, có nhiều kiến thức liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi ngành sẽ có định hướng đào tạo và thế mạnh riêng.
Ngành Marketing tập trung vào việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, phát triển các chiến lược truyền thông và thúc đẩy hoạt động bán hàng.
Nếu em yêu thích sự sáng tạo, thích làm việc với khách hàng, truyền thông, quảng cáo hoặc phát triển thương hiệu thì Marketing là một lựa chọn phù hợp.
Trong khi đó, Quản trị kinh doanh có phạm vi đào tạo rộng hơn, giúp sinh viên hiểu tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp như quản trị nhân sự, tài chính, kinh doanh, vận hành, chiến lược, quản lý dự án và tổ chức điều hành doanh nghiệp.
Ngành học này trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức quản lý khá toàn diện để có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau trong doanh nghiệp.
Với mục tiêu mà em chia sẻ là muốn trở thành nhà quản lý doanh nghiệp trong tương lai, thầy cho rằng ngành Quản trị kinh doanh sẽ là lựa chọn phù hợp hơn vì chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng phát triển năng lực quản lý và điều hành tổ chức một cách tổng thể.
Tuy nhiên, em cũng cần hiểu rằng, để trở thành nhà quản lý giỏi không chỉ phụ thuộc vào ngành học mà còn cần quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế, kỹ năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp, tư duy chiến lược và tinh thần học hỏi không ngừng.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm doanh nghiệp, thực tập thực tế, các cuộc thi học thuật và chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Đây là những cơ hội rất tốt để các em từng bước chuẩn bị cho vai trò quản lý trong tương lai.
Nếu em yêu thích việc điều hành, tổ chức công việc, xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp và mong muốn trở thành nhà quản lý hoặc nhà khởi nghiệp, thầy khuyến khích em tìm hiểu sâu hơn về ngành Quản trị kinh doanh.
Hy vọng sẽ sớm gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới. Chúc em thành công!
Thưa thầy, với thí sinh đặc cách tốt nghiệp vì lý do bất khả kháng thì khi xét tuyển nhà trường sẽ có phương án như thế nào?
Chào Trúc Mai,
Hiện tại trong quy chế tuyển sinh của nhà trường, chưa đề cập đến trường hợp thí sinh được đặc cách tốt nghiệp vì trường hợp bất khả kháng (thí sinh không có điểm thi tốt nghiệp THPT và không tham gia kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2026).
Tuy nhiên, nếu có văn bản từ Bộ GD-ĐT về việc xét tuyển đối với các trường hợp này, nhà trường sẽ xem xét và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.
Chi tiết em có thể xem tại website https://tuyensinh.iuh.edu.vn/
Chúc em thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.
Thưa thầy, ngành Kinh doanh quốc tế sẽ học những kiến thức gì? Học ngành này có cần giỏi ngoại ngữ và cơ hội việc làm sẽ ra sao?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến ngành Kinh doanh quốc tế – một trong những ngành học rất năng động và có nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay!
Khi theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, em sẽ được trang bị kiến thức về kinh doanh trong môi trường toàn cầu như xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng, marketing quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới, đàm phán và giao dịch quốc tế, cũng như các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế.
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được chú trọng phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.
Về ngoại ngữ, đây là một lợi thế rất quan trọng đối với ngành Kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, em không nhất thiết phải giỏi ngoại ngữ ngay từ khi bắt đầu học đại học. Điều quan trọng là em có tinh thần học hỏi và sẵn sàng trau dồi trong suốt quá trình học tập.
Nhà trường có lộ trình đào tạo và nhiều hoạt động hỗ trợ để sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh, giúp các em từng bước đáp ứng yêu cầu của ngành nghề và thị trường lao động.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên kinh doanh quốc tế, chuyên viên phát triển thị trường nước ngoài, chuyên viên logistics và chuỗi cung ứng, chuyên viên thanh toán quốc tế, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, hoặc làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia, công ty thương mại, tập đoàn sản xuất, ngân hàng và các tổ chức có hoạt động giao thương quốc tế.
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, nhu cầu nhân lực có kiến thức về kinh doanh quốc tế đang không ngừng tăng lên. Đây là ngành học phù hợp với những bạn yêu thích môi trường làm việc năng động, có mong muốn tiếp xúc với đối tác nước ngoài và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
Nếu em yêu thích lĩnh vực kinh doanh, có tinh thần chủ động học hỏi và mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, thì ngành Kinh doanh quốc tế là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc.
Thầy hy vọng sẽ sớm được gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé!
Em muốn hỏi thầy ở Sở GD-ĐT TPHCM là nếu làm xong bài thi sớm, em có được nộp bài và rời khỏi phòng thi? Em nghe nói thí sinh phải ngồi ở phòng thi đến khi hết thời gian làm bài?
Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi.
Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn; không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký tên vào hai phiếu thu bài thi. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.
Trường hợp thí sinh chỉ thi môn thứ nhất trong bài thi tự chọn, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi.
Thí sinh chỉ dự thi môn thứ hai trong bài thi tự chọn vào phòng chờ của điểm thi đầu giờ và phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.
Gia đình em có kinh tế kha khá. Em muốn theo học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, em hơi ngán môn tiếng Anh. Nếu em theo học tại trường thì có cách nào để nâng level tiếng Anh của em lên được không?
Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ rất thẳng thắn!
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một ngành học rất tiềm năng, nhu cầu nhân lực cao và có nhiều cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế.
Vì vậy, tiếng Anh chắc chắn sẽ là một lợi thế rất quan trọng. Tuy nhiên, em cũng không cần quá lo lắng nếu hiện tại mình chưa thật sự tự tin với môn học này.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà trường xây dựng lộ trình học tiếng Anh phù hợp cho sinh viên, từ các học phần nền tảng đến nâng cao. Bên cạnh chương trình chính khóa, sinh viên còn có cơ hội tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế, các hội thảo chuyên đề và nhiều sân chơi học thuật giúp rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong môi trường thực tế.
Đặc biệt, đối với ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ hỗ trợ nghề nghiệp.
Trong quá trình học, em sẽ từng bước tiếp cận các thuật ngữ chuyên ngành, tài liệu quốc tế và các tình huống thực tế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, kho vận hay chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, năng lực tiếng Anh của em sẽ được cải thiện dần theo từng học kỳ nếu em chủ động học tập và thực hành.
Thầy muốn nhấn mạnh rằng, nhiều sinh viên khi mới vào trường cũng có tâm lý giống em, chưa tự tin về tiếng Anh. Nhưng nhờ có lộ trình học phù hợp, môi trường rèn luyện thường xuyên và sự nỗ lực của bản thân, các bạn đã cải thiện rất nhiều và đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.
Nếu em yêu thích ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng thì đừng để nỗi lo về tiếng Anh trở thành rào cản. Điều quan trọng nhất là em có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng cố gắng từng ngày. Nhà trường sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để em phát triển cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng ngoại ngữ trong suốt quá trình học tập.
Chúc em tự tin lựa chọn ngành học mình yêu thích và hy vọng sẽ sớm gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé!
Em muốn hỏi thầy là các điểm thi có bắt buộc thí sinh mặc đồng phục của trường THPT hay không? Thầy có lưu ý gì đối với thí sinh về sử dụng màu mực khi làm bài môn Ngữ văn và tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm đối với các môn trắc nghiệm?
Trang phục của thí sinh khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT là trang phục đi học. Đối với thí sinh tự do, cần mặc trang phục lịch sự.
Về quy định làm bài thi, thí sinh không được viết bằng bút chì, trừ tô đáp án các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen).
Với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được bôi bẩn, làm nhàu, rách nát phiếu trả lời trắc nghiệm; tô và ghi đủ số báo danh theo quy định; chỉ tô một đáp án duy nhất cho mỗi câu hỏi trên đề thi vào vị trí tương ứng.
Em muốn hỏi khi nào Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi tốt nghiệp THPT? Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT? Nếu có nhu cầu phúc khảo, thời gian và cách thức đăng ký như thế nào ạ? Em xin cảm ơn.
Điểm thi tốt nghiệp THPT dự kiến được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7-2026. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7-2026, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển. Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7-2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21-8-2026.
Riêng thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT thì đăng ký tại nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp từ ngày 1-7 đến 17 giờ ngày 5-7-2026.
Tôi xin phép hỏi về quy định xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay?
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các môn thi đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
Với thí sinh miễn thi tốt nghiệp, hoặc miễn thi ngoại ngữ thì khi xét tuyển môn ngoại ngữ (tiếng Anh) được quy đổi và tính như thế nào trong tổ hợp xét tuyển thưa thầy?
Chào Thanh Phong,
Với thí sinh miễn thi tốt nghiệp hoặc miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) thì nhà trường xét tuyển như sau:
1. Trường hợp miễn thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh có tên trong đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường sẽ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Thời gian nhận hồ sơ đến 30-6-2026.
2. Trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh), nhà trường sẽ quy đổi điểm sang môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển đối với các ngành có môn ngoại ngữ là môn bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển (như các ngành ngôn ngữ, thương mại điện tử...). Hoặc, được quy đổi thành điểm cộng khi xét tuyển vào các ngành khác. Chi tiết có thể xem tại website https://tuyensinh.iuh.edu.vn/
Chúc em thành công và hy vọng gặp tại giảng đường IUH.
Với nhiều năm theo các đoàn kiểm tra, thanh tra công tác thi tốt nghiệp THPT, ông có lưu ý gì đối với những cán bộ (nhất là các trường đại học) khi thực hiện nhiệm vụ này?
1. Phải nắm chắc quy chế và hoàn thành tập huấn nghiệp vụ
Đây là yêu cầu bắt buộc. Bộ GD-ĐT quy định việc tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi phải hoàn thành trước ngày 8-6-2026.
Đối với những cán bộ làm công tác thi cần đặc biệt nghiên cứu:
- Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT.
- Các nội dung sửa đổi tại Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT.
- Hướng dẫn tổ chức kỳ thi năm 2026 của Bộ GD&ĐT và Hội đồng thi địa phương.
2. Tuyệt đối không chủ quan với môn thi tự chọn
Khác với các năm trước, thí sinh dự thi 2 môn tự chọn trong cùng một buổi thi. Do đó cán bộ coi thi cần:
- Nắm chính xác sơ đồ phòng thi.
- Kiểm tra kỹ môn thi của từng thí sinh.
- Kiểm tra đúng mã đề, đúng môn thi trước khi phát đề.
- Tránh nhầm lẫn giữa các môn thi khác nhau trong cùng khu vực thi. Đây là một trong những rủi ro nghiệp vụ dễ xảy ra nhất.
3. Kiểm soát chặt thiết bị công nghệ
Như điện thoại, máy tính, các thiết bị ghi âm ghi hình có truyền tin hiệu….
4. Tôn trọng quyền lợi của thí sinh
Mục tiêu là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh và tránh phát sinh khiếu nại sau kỳ thi.
5. Không hướng dẫn thí sinh ngoài phạm vi cho phép
Tuyệt đối không can thiệp vào nội dung làm bài của thí sinh.
Đó là cách tốt nhất để bảo vệ cả quyền lợi của thí sinh và trách nhiệm pháp lý của cán bộ coi thi.
Thưa ông, qua nhiều năm tham gia công tác kiểm tra, giám sát từ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho đến các kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có gì khác biệt?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có một số khác biệt. Cụ thể:
1. Chỉ còn một loại đề thi duy nhất theo Chương trình GDPT 2018
Năm 2026 là năm đầu tiên tất cả thí sinh đều thi theo Chương trình GDPT 2018; không còn phải tổ chức song song đề thi cho chương trình cũ và mới như năm 2025.
- 02 môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán.
- 02 môn tự chọn trong số các môn học lớp 12 (Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ...).
So với giai đoạn trước năm 2025:
- Giảm từ 6 môn xuống còn 4 môn.
- Không còn các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.
2. Điều chỉnh quy chế thi
Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi một số nội dung của Quy chế thi nhằm:
- Phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới.
- Điều chỉnh thẩm quyền chỉ đạo, kiểm tra kỳ thi…
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi.
3. Công bố kết quả sớm hơn
- Thi: ngày 11 và 12-6-2026.
- Công bố điểm: Những năm trước công bố điểm giữa tháng 7 trong khi năm nay công bố sớm hơn vào ngày 1-7-2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.
Thưa thầy, trường hiện có nhiều cơ sở; khi vào học em được học tại một cơ sở hay phải di chuyển qua nhiều cơ sở? Trường có ký túc xá hay không và điều kiện được ở ký túc xá như thế nào?
Chào em, cảm ơn em đã quan tâm đến môi trường học tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành!
Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh khi tìm hiểu về trường.
Hiện nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có nhiều cơ sở đào tạo tại TPHCM. Tuy nhiên, khi nhập học, sinh viên sẽ được bố trí học tập theo từng ngành hoặc nhóm ngành cố định tại một cơ sở. Vì vậy, khi sinh viên theo học, các bạn không phải chạy giữa các cơ sở.
Nếu có những học phần đặc thù cần sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành tại các doanh nghiệp hoặc cơ sở vật chất chuyên biệt, nhà trường sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể để sinh viên chủ động sắp xếp.
Về chỗ ở, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện có hệ thống ký túc xá dành cho sinh viên, với môi trường sinh hoạt an toàn, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt. Ký túc xá được trang bị các tiện ích cơ bản đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đồng thời có đội ngũ quản lý hỗ trợ trong suốt thời gian lưu trú.
Đối với điều kiện đăng ký ở ký túc xá, nhà trường ưu tiên sinh viên ở các tỉnh, thành xa TPHCM, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu thực sự về chỗ ở. Sau khi trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học, các em sẽ được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thời gian đăng ký cùng các quy định liên quan đến việc lưu trú tại ký túc xá.
Nếu em có nguyện vọng học tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thầy khuyên em nên theo dõi các thông báo tuyển sinh chính thức của nhà trường để cập nhật đầy đủ thông tin về cơ sở đào tạo, ký túc xá và các chính sách hỗ trợ dành cho tân sinh viên.
Hy vọng sẽ sớm được gặp em tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới nhé!
Ông có lưu ý gì dành cho thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi và trong các ngày thi?
Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngoài việc nắm chắc kiến thức, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định về thủ tục dự thi và trong phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc dẫn đến bị xử lý vi phạm quy chế, cụ thể:
1. Trong ngày làm thủ tục dự thi (14 giờ ngày 10-6-2026), thí sinh cần:
- Có mặt đúng thời gian quy định tại điểm thi.
- Mang theo: Giấy báo dự thi; Thẻ Căn cước công dânhoặc Hộ chiếu hợp lệ.
Cần kiểm tra kỹ:
- Họ và tên.
- Ngày tháng năm sinh.
- Số báo danh.
- Đối tượng ưu tiên.
- Khu vực ưu tiên.
- Môn thi đã đăng ký.
Nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý trước ngày thi chính thức.
Ngoài ra, buổi này thí sinh sẽ:
- Nghe phổ biến Quy chế thi.
- Nghe hướng dẫn về lịch thi.
- Xác định chính xác phòng thi, vị trí ngồi và các quy định của điểm thi.
2. Trước khi vào phòng thi
Nên có mặt tại điểm thi trước ít nhất 30 phút.
Chỉ mang vào phòng thi các vật dụng được phép:
- Bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Không được mang vào phòng thi:
- Điện thoại di động, đồng hồ thông minh, tai nghe, thiết bị thu phát tín hiệu, tài liệu, các thiết bị lưu trữ dữ liệu trái quy định.
3. Khi nhận đề thi
Thí sinh phải kiểm tra ngay:
- Đủ số trang, không rách, nhòe; tất cả các trang cùng một mã đề; đề đúng môn thi.
Nếu có bất thường phải báo ngay cho giám thị trong những phút đầu của giờ làm bài.
4. Trong thời gian làm bài
- Ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân theo hướng dẫn, không trao đổi bài; không nhìn bài người khác, tuân thủ mọi hiệu lệnh của giám thị.
- Đặc biệt:
Không tự ý rời phòng thi; không nộp bài trước khi được phép đối với bài thi trắc nghiệm.
5. Khi hết giờ làm bài
- Dừng bút ngay khi có hiệu lệnh.
- Nộp bài theo hướng dẫn của giám thị.
- Ký xác nhận vào phiếu thu bài.
- Chỉ được rời phòng thi khi giám thị cho phép.
Đây là kỳ thi đầu tiên mà học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 tham gia trọn vẹn theo Chương trình GDPT 2018, vì vậy việc tuân thủ quy chế và giữ tâm lý ổn định quan trọng không kém việc ôn tập kiến thức.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh có nghĩa vụ và quyền gì?
Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành (Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT), thí sinh vừa có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm quy chế, vừa có quyền được bảo đảm các điều kiện dự thi công bằng và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kỳ thi.
1. Nghĩa vụ của thí sinh
Trước ngày thi và ngày làm thủ tục dự thi:
- Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn.
- Có mặt đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi.
- Xuất trình căn cước công dân/căn cước hoặc hộ chiếu và giấy báo dự thi.
- Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, môn thi đăng ký; nếu có sai sót phải báo ngay cho điểm thi để được xử lý.
Trong các buổi thi:
- Có mặt tại phòng thi đúng giờ.
- Chấp hành hiệu lệnh của giám thị và Hội đồng thi.
- Ghi đầy đủ thông tin vào giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm.
- Giữ trật tự, không trao đổi, không gian lận dưới mọi hình thức.
- Chỉ mang vào phòng thi các vật dụng được phép theo quy định.
Sau khi làm bài:
- Nộp bài thi, ký xác nhận theo hướng dẫn của giám thị.
- Không mang đề thi, giấy nháp hoặc tài liệu ra ngoài trái quy định.
2. Quyền của thí sinh
- Được hướng dẫn đầy đủ về quy chế thi.
- Được bố trí phòng thi, số báo danh theo quy định.
- Được yêu cầu giải thích các vấn đề liên quan đến thủ tục dự thi và quy chế thi.
Trong phòng thi:
- Yêu cầu đổi đề thi nếu đề thiếu trang, nhòe, rách hoặc sai môn thi.
- Được phản ánh với giám thị khi phát hiện các sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
- Được sử dụng các vật dụng hợp pháp phục vụ làm bài như bút viết, thước, máy tính cầm tay theo quy định.
- Được hưởng các chế độ ưu tiên và miễn thi.
- Được phúc khảo bài thi.
Vừa qua con tôi thi ĐGNL đạt 875 điểm. Với mức điểm này, khi xét tuyển vào trường thì có cơ hội trúng tuyển vào các ngành kỹ thuật không thưa thầy? Khi xét, trường có tính từng mức điểm thành phần hay môn chính không thưa thầy?
Chào anh/chị Quốc Linh,
Với kết quả thi ĐGNL 875 điểm, là mức điểm tương đối tốt. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào các ngành của nhà trường ở các ngành kỹ thuật có thể khác nhau và tùy thuộc vào số lượng, chất lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành đó.
Do đó, hiện tại chúng tôi chưa thể dự đoán được mức điểm nào có khả năng trúng tuyển cao.
Bên cạnh đó, để có thêm cơ hội cháu cần có thêm điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức tốt. Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, anh/chị có thể liên hệ hotline của nhà trường để được tư vấn thêm. Chi tiết anh/chị có thể tham khảo thêm tại website: https://tuyensinh.iuh.edu.vn/
Chúc cháu thành công và hy vọng gặp cháu tại giảng đường IUH.
Khi có sự cố xảy ra như phát đề thi chậm, phát giấy nháp... ảnh hưởng đến giờ làm bài của thí sinh thì thí sinh có quyền như thế nào và phản ánh với ai?
1. Khi xảy ra các sự cố trong phòng thi như:
- Phát đề thi, giấy nháp chậm.
- Đề thi thiếu trang, mờ, nhòe, sai mã đề.
- Thiếu giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm.
- Đồng hồ phòng thi không chính xác.
- Giám thị công bố thời gian làm bài không đúng.
- Các sự cố kỹ thuật hoặc tổ chức khác làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh.
Thí sinh có quyền phản ánh ngay tại phòng thi với Giám thị 1 hoặc Giám thị 2 trong phòng thi bằng cách giơ tay, báo cáo công khai, không tự ý rời khỏi chỗ ngồi.
Nếu vấn đề không được giải quyết ngay hoặc liên quan đến toàn phòng thi thì có thể phản ánh và đề nghị giám thị xin ý kiến chỉ đạo của:
- Trưởng, Phó trưởng điểm thi.
- Cán bộ kiểm tra, giám sát điểm thi.
Hoặc thí sinh có quyền yêu cầu giám thị ghi nhận sự cố bằng biên bản nếu cần thiết
2. Nếu cho rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng mà chưa được giải quyết thỏa đáng, sau buổi thi thí sinh có thể:
- Gửi đơn phản ánh tới Trưởng điểm thi ngay sau buổi thi.
- Gửi kiến nghị đến Hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đề nghị xem xét hồ sơ, biên bản của buổi thi.
Việc phản ánh ngay tại thời điểm xảy ra sự cố là rất quan trọng, vì đây là căn cứ để Điểm thi và Hội đồng thi xem xét bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.
Thưa thầy, thầy có từng tham gia phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp? Để làm tốt nhiệm vụ, các giảng viên ở các trường ĐH phải có sự chuẩn bị như thế nào?
Chào em, cảm ơn em đã gửi câu hỏi đến chương trình!
Thầy rất vui được chia sẻ rằng, nhiều giảng viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng như các trường đại học trên cả nước đã và đang tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, với nhiều vai trò khác nhau như coi thi, thanh tra, kiểm tra hoặc chấm thi.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các giảng viên phải trải qua quá trình tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, quy trình nghiệp vụ và các tình huống có thể phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bên cạnh việc nắm vững các quy định, mỗi giảng viên còn phải đề cao tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan và nghiêm túc để góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng và đúng quy chế.
Trước mỗi kỳ thi, đội ngũ giảng viên đều chủ động cập nhật những điểm mới trong quy chế, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn và chuẩn bị kỹ về chuyên môn, cũng như tâm thế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đây vừa là trách nhiệm đối với ngành giáo dục, vừa là cách để các trường đại học đồng hành cùng các em học sinh trong một cột mốc rất quan trọng.
Nhân đây, thầy cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả các em học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới: hãy giữ gìn sức khỏe, ôn tập thật tốt, tự tin vào những kiến thức mình đã tích lũy và bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, vững vàng.
Chúc các em đạt được kết quả như mong đợi và sớm trở thành tân sinh viên của ngôi trường đại học mà mình yêu thích, trong đó có Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé!
Cán bộ tham gia công tác kiểm tra kỳ thi nên đảm bảo giữ gìn sức khỏe như thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao?
Cán bộ coi thi lưu ý giữ gìn sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ tại kỳ thi. Cụ thể:
1. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ
- Sắp xếp công việc cơ quan hợp lý để tránh áp lực dồn việc trước và sau đợt kiểm tra.
- Ngủ đủ từ 7–8 giờ mỗi đêm trong ít nhất vài ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ.
- Hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.
- Nếu đang điều trị bệnh mãn tính (huyết áp, tiểu đường, tim mạch...), cần mang theo đầy đủ thuốc và hồ sơ y tế cần thiết.
- Kiểm tra sức khỏe nếu có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh lý cấp tính.
2. Trong thời gian làm nhiệm vụ
- Ăn đủ bữa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Uống đủ nước, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
- Hạn chế ăn quá khuya hoặc sử dụng nhiều cà phê, nước tăng lực để thức đêm.
- Tranh thủ vận động nhẹ phù hợp với thể trạng và sức khoẻ bản thân. Khi di chuyển xa bằng ô tô hoặc máy bay, cần bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
3. Giữ gìn sức khỏe tinh thần
- Giữ thái độ bình tĩnh, khách quan.
- Làm việc theo quy trình và checklist đã được tập huấn.
- Không tự tạo áp lực phải xử lý mọi việc ngay lập tức khi chưa đủ thông tin.
- Chủ động trao đổi với Trưởng đoàn hoặc Lãnh đạo phụ trách khi gặp tình huống phức tạp.
Nguyên tắc được quán triệt với cán bộ tham gia công tác kiểm tra kỳ thi là:
Giữ sức khỏe tốt để giữ sự tỉnh táo; giữ sự tỉnh táo để bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng của kỳ thi.
Với cán bộ coi thi (nhất là các trường đại học cử đi), ông có những lưu ý gì để họ làm đúng, trúng nhiệm vụ được giao?
Nếu phải đúc kết ngắn gọn thành một thông điệp với cán bộ coi thi thì đó là: "Biết quy chế – đúng quy trình – đủ hồ sơ – không chủ quan"
1. Hiểu rõ vị trí, vai trò của mình
Cán bộ coi thi có nhiệm vụ:
- Giám sát việc làm bài của thí sinh.
- Bảo đảm phòng thi diễn ra đúng quy chế.
- Phát hiện, xử lý hoặc báo cáo các tình huống phát sinh.
Không có nhiệm vụ:
- Giải thích nội dung đề thi hoặc tự ý xử lý các tình huống vượt thẩm quyền.
2. Thuộc lòng các mốc thời gian trong buổi thi
Nhiều sự cố tại điểm thi không xuất phát từ gian lận mà từ việc công bố hoặc ghi nhận thời gian không chính xác.
3. Kiểm tra đề thi thật kỹ trước khi phát
Trước khi phát đề, đảm bảo đúng túi đề, đủ số lượng. Đúng môn. Đúng phòng thi. Đây là khâu rất dễ xảy ra sai sót nếu cán bộ coi thi chủ quan.
4. Đặc biệt lưu ý các môn tự chọn
Theo chương trình mới, thí sinh lựa chọn các môn khác nhau.
5. Kiểm soát thiết bị công nghệ từ đầu giờ
Thí sinh mang thiết bị cấm vào phòng thi đã là hành vi vi phạm, không phụ thuộc vào việc đã sử dụng hay chưa.
Vì vậy cần kiểm tra, nhắc nhở kỹ trước khi phát đề.
6. Khi có sự cố, phải báo cáo ngay
Nguyên tắc: Phát hiện đến đâu, báo cáo đến đó. Mọi quyết định vượt thẩm quyền phải do Trưởng điểm thi hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.
7. Giữ thái độ chuẩn mực với thí sinh
- Nghiêm túc nhưng không căng thẳng.
- Tôn trọng và lắng nghe phản ánh của thí sinh.
Đó là cách làm "đúng việc, đúng quy trình, đúng thẩm quyền" và cũng là cách bảo vệ tốt nhất cho cán bộ coi thi trước mọi tình huống phát sinh trong kỳ thi.
Để làm bài đạt kết quả tốt trong hai ngày thi, ông có những lời khuyên gì dành cho thí sinh?
Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngoài việc nắm chắc kiến thức, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định về thủ tục dự thi và trong phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc dẫn đến bị xử lý vi phạm quy chế, cụ thể:
1. Trong ngày làm thủ tục dự thi (14 giờ ngày 10-6-2026)
Thí sinh cần:
- Có mặt đúng thời gian quy định tại điểm thi.
- Mang theo:
Giấy báo dự thi; thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ.
Cần kiểm tra kỹ:
- Họ và tên.
- Ngày tháng năm sinh.
- Số báo danh.
- Đối tượng ưu tiên.
- Khu vực ưu tiên.
- Môn thi đã đăng ký.
Nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý trước ngày thi chính thức.
Ngoài ra, buổi này thí sinh sẽ:
- Nghe phổ biến Quy chế thi.
- Nghe hướng dẫn về lịch thi.
- Xác định chính xác phòng thi, vị trí ngồi và các quy định của điểm thi.
2. Trước khi vào phòng thi
Nên có mặt tại điểm thi trước ít nhất 30 phút.
Chỉ mang vào phòng thi các vật dụng được phép:
- Bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Không được mang vào phòng thi:
- Điện thoại di động, đồng hồ thông minh, tai nghe, thiết bị thu phát tín hiệu, tài liệu, các thiết bị lưu trữ dữ liệu trái quy định.
3. Khi nhận đề thi
Thí sinh phải kiểm tra ngay:
- Đủ số trang, không rách, nhòe; tất cả các trang cùng một mã đề; đề đúng môn thi.
Nếu có bất thường phải báo ngay cho giám thị trong những phút đầu của giờ làm bài.
4. Trong thời gian làm bài
- Ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân theo hướng dẫn, không trao đổi bài; không nhìn bài người khác, tuân thủ mọi hiệu lệnh của giám thị.
- Đặc biệt:
Không tự ý rời phòng thi; Không nộp bài trước khi được phép đối với bài thi trắc nghiệm.
5. Khi hết giờ làm bài
- Dừng bút ngay khi có hiệu lệnh.
- Nộp bài theo hướng dẫn của giám thị.
- Ký xác nhận vào phiếu thu bài.
- Chỉ được rời phòng thi khi giám thị cho phép.
Đây là kỳ thi đầu tiên mà học sinh lớp 12 năm học 2025-2026 tham gia trọn vẹn theo Chương trình GDPT 2018, vì vậy việc tuân thủ quy chế và giữ tâm lý ổn định quan trọng không kém việc ôn tập kiến thức.
Đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sau nhiều tháng ôn tập, hai ngày thi chính là thời điểm chuyển hóa kiến thức thành kết quả 12 năm học tập. Vì vậy, ngoài năng lực học tập, tâm lý, sức khỏe và kỹ năng làm bài có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, các em chú ý các điểm sau:
1. Đừng học nhồi nhét vào phút cuối
Trong 1–2 ngày trước kỳ thi:
- Chỉ nên xem lại các nội dung trọng tâm.
- Hệ thống công thức, sơ đồ tư duy, từ khóa quan trọng.
- Không cố học thêm những chuyên đề mới hoặc quá khó.
Nhiều thí sinh mất điểm không phải vì thiếu kiến thức mà vì quá căng thẳng, thiếu ngủ hoặc rối loạn tâm lý trước ngày thi.
2. Ngủ đủ giấc
Một bộ não tỉnh táo thường mang lại hiệu quả cao hơn nhiều giờ học thêm trong đêm cuối.
3. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ từ tối hôm trước
Cần kiểm tra: Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy báo dự thi. Các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định.
Chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước sẽ tránh được tâm lý cuống cuồng vào sáng ngày thi.
4. Đến điểm thi sớm
Nên có mặt trước giờ quy định ít nhất 30 phút. Để tránh ảnh hưởng bởi tắc đường và xử lý kịp thời nếu phát sinh vấn đề về giấy tờ hoặc phòng thi.
5. Đọc kỹ đề thi trước khi làm bài
6. Phân bổ thời gian hợp lý
Không nên dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi.
7. Bình tĩnh khi gặp câu khó
Khi gặp câu khó: Bỏ qua tạm thời. Chuyển sang câu khác. Quay lại sau.
Không nên để một câu hỏi làm ảnh hưởng toàn bộ bài thi.
8. Không để mất điểm oan
- Ghi sai số báo danh.
- Tô nhầm mã đề.
- Tô lệch đáp án.
- Bỏ sót câu.
- Quên ghi thông tin trên giấy thi.
Hãy dành vài phút cuối để kiểm tra lại.
9. Không bàn luận quá nhiều sau mỗi môn thi
Tập trung cho môn thi tiếp theo.
Một môn chưa đạt như kỳ vọng không quyết định toàn bộ kết quả kỳ thi.
10. Giữ tâm thế tích cực
Tâm lý vững vàng + sức khỏe tốt + làm bài cẩn thận sẽ có cơ hội đạt kết quả cao nhất từ năng lực thực sự của mình.
Chúc các em thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bình tĩnh, tự tin, trung thực và đạt kết quả như mong muốn.
Thưa ông, vấn đề đảm bảo công bằng, chống gian lận luôn được đề cao trong kỳ thi. Nếu thí sinh phát hiện có sự gian lận, thí sinh cần làm gì?
Đảm bảo công bằng và trung thực là nguyên tắc cốt lõi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, nếu thí sinh phát hiện hành vi có dấu hiệu gian lận trong phòng thi hoặc tại điểm thi, các em có quyền và trách nhiệm phản ánh, nhưng cần thực hiện đúng cách để không ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và quyền lợi của chính mình.
1. Nếu phát hiện các dấu hiệu trong phòng thi như:
- Thí sinh sử dụng tài liệu trái phép.
- Sử dụng điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc thiết bị thu phát tín hiệu.
- Trao đổi bài làm. Nhận tín hiệu từ bên ngoài…
Thí sinh nên:
- Giơ tay xin phép giám thị: Báo cáo ngắn gọn, khách quan về sự việc.
- Không tự ý đứng lên tranh cãi hoặc tố cáo trực tiếp người vi phạm.
Giám thị có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy chế.
2. Nếu phát hiện sau khi buổi thi kết thúc, thí sinh có thể:
- Báo với Trưởng điểm thi hoặc cán bộ giám sát, kiểm tra tại điểm thi.
- Gửi phản ánh hoặc đơn kiến nghị tới Hội đồng thi của Sở GD-ĐT.
Lưu ý: Chỉ nên cung cấp những gì mình trực tiếp chứng kiến, không suy đoán hoặc truyền đạt tin đồn. Các phản ánh phải dựa trên sự việc cụ thể, có căn cứ và được trình bày khách quan.
Em có điểm học bạ đạt 8,5 và điểm thi ĐGNL đạt 900 điểm. Nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT điểm không cao (em chọn tổ hợp xét tuyển Toán – Lý – Anh) thì có ảnh hưởng gì đến phương thức xét tổng hợp không thưa thầy? Nhờ thầy thông tin thêm để em được rõ.
Chào Mai Linh,
Năm 2026, phương thức xét tuyển của nhà trường có điều chỉnh so với trước đây. Theo đó, thành phần chính quyết định điểm xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn và điểm thi ĐGNL quy đổi về thang 30. Trong đó, nhà trường sẽ lấy điểm lớn nhất trong hai thành phần điểm này.
Với kết quả thi ĐGNL 900 điểm, em có cơ hội cao để xét tuyển vào các ngành của nhà trường. Chi tiết cách tính điểm xét tuyển, em có thể tham khảo trên website tại địa chỉ: https://tuyensinh.iuh.edu.vn/
Chúc em thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.
Năm nay công tác kiểm tra kỳ thi có gì khác so với những năm trước, thưa ông?
1. Chỉ còn một loại đề thi duy nhất theo Chương trình GDPT 2018
Năm 2026 là năm đầu tiên tất cả thí sinh đều thi theo Chương trình GDPT 2018; không còn phải tổ chức song song đề thi cho chương trình cũ và mới như năm 2025.
- 02 môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán.
- 02 môn tự chọn trong số các môn học lớp 12 (Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ...).
So với giai đoạn trước năm 2025:
- Giảm từ 6 môn xuống còn 4 môn.
- Không còn các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.
2. Điều chỉnh quy chế thi
Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi một số nội dung của Quy chế thi nhằm:
- Phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới.
- Điều chỉnh thẩm quyền chỉ đạo, kiểm tra kỳ thi…
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi.
3. Công bố kết quả sớm hơn
- Thi: ngày 11–12-6-2026.
- Công bố điểm: Những năm trước công bố điểm giữa tháng 7, năm nay là ngày 01-7-2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.