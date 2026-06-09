Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến: Chuyên gia giải đáp nóng thắc mắc của sĩ tử về kỳ thi THPT 2026

Kính chào chị Hạnh, cảm ơn chị đã đặt một câu hỏi rất thực tế và cũng là trăn trở của nhiều phụ huynh hiện nay.

Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, đúng là có những người không học đại học vẫn thành công. Tuy nhiên, đó thường là những trường hợp có định hướng rất rõ ràng, có năng lực đặc biệt, tinh thần tự học rất cao hoặc sớm tìm được con đường nghề nghiệp phù hợp với mình. Những trường hợp này thường là số ít và không phải mô hình phù hợp với tất cả các bạn trẻ.

Sinh viên ngành Luật, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành tại phiên tòa giả định

Điều quan trọng không phải là "có học đại học hay không", mà là người trẻ có được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy để phát triển sự nghiệp hay không.

Đại học vẫn là một trong những con đường hiệu quả nhất giúp các em xây dựng nền tảng chuyên môn bài bản, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề và mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp. Đây đều là những yếu tố rất quan trọng trong môi trường lao động hiện đại.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, môi trường đại học còn mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động thực tập, nghiên cứu khoa học, dự án doanh nghiệp, câu lạc bộ và các chương trình giao lưu quốc tế.

Những trải nghiệm này giúp các em trưởng thành hơn, hiểu rõ bản thân hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Thầy nghĩ rằng, thay vì đặt vấn đề theo hướng "phải học đại học mới thành công" hay "không cần học đại học vẫn thành công", chúng ta nên cùng các em trả lời câu hỏi: Con muốn trở thành ai trong tương lai và con sẽ chuẩn bị hành trang như thế nào để đạt được mục tiêu đó?

Nếu con có một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, có lộ trình học tập hoặc đào tạo cụ thể và chứng minh được khả năng tự học, tự phát triển bản thân, đó là điều đáng khuyến khích. Ngược lại, nếu chưa xác định được hướng đi, đại học vẫn là môi trường rất tốt để các em khám phá năng lực, hoàn thiện bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Từ góc độ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chúng tôi luôn xem đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi giúp người học hình thành tư duy, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi của xã hội.

Trong thời đại công nghệ phát triển rất nhanh như hiện nay, điều nhà tuyển dụng cần không chỉ là một tấm bằng mà còn là năng lực thực sự. Và một chương trình đại học được thiết kế gắn với thực tiễn sẽ giúp sinh viên có cả kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tự tin bước vào thị trường lao động.

Chị có thể chia sẻ với con rằng: thành công không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có hay không có bằng đại học, nhưng việc được học tập trong một môi trường bài bản sẽ giúp rút ngắn con đường phát triển, mở rộng cơ hội và giảm bớt những rủi ro khi bước vào cuộc sống nghề nghiệp. Điều quan trọng nhất là lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu của bản thân.

Th.S Trương Quang Trị, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia chương trình giao lưu trực tuyến “Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chúc chị và gia đình sẽ có những trao đổi cởi mở để cùng con tìm ra hướng đi phù hợp nhất.

Và nếu lựa chọn học đại học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình xây dựng tương lai.