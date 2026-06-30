8 giờ sáng mai, 1-7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đúng 8 giờ ngày 1-7, Bộ GD-ĐT và 34 sở GD-ĐT trên cả nước sẽ đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Để tạo điều kiện cho các phụ huynh, học sinh trên cả nước thuận lợi trong việc tra cứu điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD-ĐT cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan báo chí để đăng tải rộng rãi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm qua hệ thống của Bộ GD-ĐT; hoặc qua trang thông tin điện tử của các sở GD-ĐT và các trang báo đã cam kết với Bộ GD-ĐT về việc chia sẻ dữ liệu điểm thi đảm bảo an toàn thông tin và không sử dụng với mục đích thương mại.

Theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT (từ ngày 1 đến 5-7). Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20-7.

Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ được các sở GD-ĐT, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3-7.

Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7: thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện các thao tác như đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân.

Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7: thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 4-8 đến 17 giờ ngày 10-8: Các đơn vị của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển.

Trước 17 giờ ngày 13-8: Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 21-8: thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ tháng 8 đến tháng 12-2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

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PHAN THẢO