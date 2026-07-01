Tuyển sinh đại học năm 2026: Sẵn sàng cho cơ hội vào đại học

Sáng nay 1-7, Bộ GD-ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các đại học, trường đại học (cơ sở đào tạo) công bố điểm sàn (điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển). Trước khi thực hiện đăng ký xét tuyển, thí sinh nên tập trung cho những việc quan trọng: rà soát lại thông tin cá nhân, xác định ngành nghề yêu thích, tính toán chiến thuật đăng ký nguyện vọng hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển.

Rà soát kỹ thông tin cá nhân

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), tại các cuộc hội nghị tuyển sinh hàng năm, vấn đề luôn được nhắc nhiều là những sai sót trong quá trình đăng ký xét tuyển, như: sai thông tin cá nhân; khai không đúng khu vực, đối tượng ưu tiên; không cung cấp đầy đủ, chính xác các minh chứng...

Thí sinh nộp hồ sơ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM ngày 16-6. ẢNH: THANH HÙNG

Những sai sót này thường xuất phát từ chính thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh khi các trường thực hiện xét tuyển và xác định việc đậu hay rớt. Từ công tác tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2025, ThS Lê Phan Quốc, Thường trực tuyển sinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cũng cho biết, những sai sót chủ yếu là thông tin khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên; thí sinh không đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định.

Theo đại diện các trường, ngay khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh nên dành thời gian ít nhất 1-2 ngày để chuẩn bị trước khi thực hiện đăng ký xét tuyển. Thí sinh nên đăng nhập vào hệ thống của Bộ GD-ĐT để tập trung rà soát, hoàn thiện đầy đủ và đảm bảo chính xác các thông tin như: minh chứng nơi thường trú để hưởng điểm ưu tiên khu vực; minh chứng được hưởng đối tượng ưu tiên; minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; điểm học bạ THPT; điểm của các kỳ thi riêng (thi đánh giá năng lực, thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực chuyên biệt)...

Sắp xếp nguyện vọng hợp lý

Chia sẻ về kinh nghiệm đăng ký xét tuyển ĐH, ThS Trương Quang Trị, Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), cho biết, trước tiên thí sinh phải nắm kỹ những quy định, mốc thời gian về đăng ký, bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng của Bộ GD-ĐT. Khi đăng ký, các em phải đăng ký đúng mã trường, mã ngành và sắp xếp nguyện vọng theo nguyên tắc: ngành yêu thích nhất nên để đầu tiên (nguyện vọng 1), những ngành tiếp theo để nguyện vọng 2,3,4...

“Năm nay, các em chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng (năm 2025 không giới hạn số nguyện vọng) nên phải cân nhắc kỹ hơn trong chọn ngành, chọn trường. Theo nguyên tắc, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 ngành, 1 trường. Do đó, các em cần hết sức cẩn trọng và nên tính toán kỹ trước khi đăng ký xét tuyển”, ThS Trương Quang Trị nhấn mạnh.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM, khi đăng ký xét tuyển ĐH, thí sinh nên xác định nguyên tắc: chọn ngành mình thích, đam mê và đúng năng lực của mình để có thể học tập tốt sau khi trúng tuyển. Nếu xác định chỉ cần đậu ĐH, không chọn ngành mình yêu thích, đam mê thì cũng khó để có động lực và kết quả học tập tốt.

8 giờ sáng nay 1-7, công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đúng 8 giờ hôm nay ngày 1-7: Bộ GD-ĐT và 34 sở GD-ĐT trên cả nước đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm qua hệ thống của Bộ GD-ĐT trên các website của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn/; https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login; hoặc qua trang thông tin điện tử của các sở GD-ĐT và các trang báo đã cam kết với Bộ GD-ĐT về việc chia sẻ dữ liệu điểm thi. Từ ngày 1-7 đến ngày 5-7: Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20-7. Trước ngày 3-7: Các sở GD-ĐT, các nhà trường hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp. Việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh được thực hiện muộn nhất ngày 7-7. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7: thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện các thao tác như đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân. Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7: thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Từ ngày 4-8 đến 17 giờ ngày 10-8, các đơn vị của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 13-8: Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 21-8: thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1. Từ tháng 8 đến tháng 12-2026: các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

THANH HÙNG - PHAN THẢO