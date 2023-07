Tổ chức chơi “hụi”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Chiều 14-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, đối tượng này bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi (huyện Kỳ Anh). Năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp hụi và thống nhất cho Thảo đứng chủ hụi. Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thoả thuận, Thảo tiến hành cho người chơi bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.

Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.

Thời gian càng về sau, do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi đó hàng tháng Thảo phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi từ (từ 350.000-450.000 đồng/tháng/người đối với mỗi dây hụi); đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi, Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn nên đối tượng nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.

Đến khoảng năm 2019, Thảo biết bản thân không còn khả năng để trả nợ cho các hụi viên nên đã đưa ra các thủ đoạn để người chơi tiếp tục đóng hụi như: Tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi; đến kỳ hạn trả gốc cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó và chấp nhận trả lãi cao... Hàng tháng, khi đến hạn bốc hụi, một số người đến hỏi mua dây hụi thì Thảo không cho mua và bảo đã có người khác mua với giá cao hơn.

Mặt khác, thời gian này, các cửa hàng kinh doanh của Thảo không có lãi nhưng Thảo vẫn duy trì để tạo vỏ bọc để người chơi tin tưởng tiếp tục đóng hụi.

Cuối năm 2022, khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi với số tiền hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.