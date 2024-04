Cài app EVNHCMC để nhận thông tin về tiền điện

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, EVNHCMC là đơn vị đầu tiên bỏ hẳn các kênh thông báo truyền thống này?

* Ông BÙI TRUNG KIÊN: EVNHCMC là đơn vị đầu tiên bỏ hẳn các kênh thông báo truyền thống. Trước đây, thông báo tiền điện được gửi theo hóa đơn giấy về tận nhà, tin nhắn SMS qua điện thoại. Vài năm gần đây, điện lực các địa phương gửi thông báo qua kênh zalo hoặc app thay vì tin nhắn SMS để giảm chi phí. Theo đó, để nhận được thông báo tiền điện, khách hàng tải ứng dụng tại địa chỉ: https://cskh.evnhcmc.vn/Tuvan/ungdungcskh hoặc cài đặt trên AppStore của hệ điều hành iOS hay EVNHCMC CSKH trên CH Play của hệ điều hành Android. Sau đó, dùng số điện thoại để tạo tài khoản và nhập mã PE gồm 13 ký tự để kiểm tra thông tin tiền điện.

Vì sao ngành điện TPHCM ngừng thông báo hóa đơn tiền điện cho khách hàng qua các kênh truyền thống và zalo, thưa ông?

* Thời gian trước, ngành điện cung cấp dịch vụ thông báo cho khách hàng qua nhiều kênh như website, app, zalo… Tuy nhiên, từ ngày 1-4, ngành điện TPHCM tạm ngưng hợp tác với zalo trong việc gửi thông báo hóa đơn tiền điện đến khách hàng.

Trên địa bàn TPHCM hiện có trên 1,6 triệu/2,6 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có cài app điện lực, chiếm tỷ lệ khoảng 60%; khoảng 1,2 triệu khách hàng nhận thông báo tiền điện qua zalo. Trong số 1,6 triệu khách hàng sử dụng app cũng có một lượng lớn cài đặt zalo để nhận thông báo hóa đơn tiền điện. Ngành điện thấy rằng, nhận thông báo qua app là hình thức miễn phí, rất thuận tiện trong giai đoạn chuyển đổi số của ngành điện và khách hàng. Ngoài việc thông báo hóa đơn tiền điện, khách hàng có thể truy cập app để xem biểu đồ sử dụng điện hằng ngày, từ đó điều chỉnh hành vi sử dụng điện sao cho tiết kiệm.

Vậy những người không có điện thoại thông minh làm sao nhận được thông báo tiền điện? Ngoài ra, việc chuyển đổi hình thức thông báo tiền điện này chỉ nhằm tiết kiệm chi phí cho ngành điện?

* Hiện nay, lượng người không sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn TPHCM là không đáng kể. Các nhà mạng cũng thông báo sẽ ngừng sử dụng sóng 2G, 3G để chuyển đổi qua điện thoại thông minh công nghệ 4G, 5G. Cần nói thêm, những khách hàng trước đây đã nhận thông báo tiền điện qua zalo thì nay chuyển đổi qua app rất dễ dàng, thuận lợi.

Một số khách hàng đặt vấn đề chi phí nhắn tin thông báo tiền điện qua zalo là không đáng kể, vì sao phải cắt. Thật ra, 1-2 tin nhắn không đáng kể nhưng vài triệu tin nhắn gửi đến khách hàng sẽ tiêu tốn số tiền không nhỏ. Chi phí này ảnh hưởng đến giá thành, tác động đến giá bán điện cho người tiêu dùng.

Điều khách hàng quan tâm là những người chưa có app của điện lực sẽ làm thế nào để nhận hóa đơn tiền điện và thanh toán đúng thời hạn?

* Ngành điện TPHCM đã chuyển ghi chỉ số điện trên toàn thành phố vào cuối tháng, từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng, khách hàng sẽ nhận được thông báo tiền điện. Trường hợp khách hàng không có app thì có thể tra cứu hóa đơn tiền điện thông qua app của ngân hàng, các đối tác thu hộ như siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

EVNHCMC đang tìm giải pháp, chẳng hạn thông qua đối tác như ví thu hộ để thông tin hóa đơn tiền điện đến khách hàng chưa cài app của điện lực. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn khách hàng cài đặt và trải nghiệm app của điện lực. Đây là ứng dụng được ngành điện thiết kế, chăm chút để tất cả khách hàng thông qua “một chạm” có thể trải nghiệm mọi dịch vụ của ngành điện.

Ngành điện TPHCM kêu gọi tiết kiệm điện

Theo EVNHCMC, do thời tiết nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ của TPHCM những ngày đầu tháng 4 liên tiếp tăng cao và đã vượt đỉnh năm 2023. Cụ thể, ngày 3-4 đạt 95,12 triệu kWh, ngày 4-4: 95,17 triệu kWh, ngày 5-4: 96,89 triệu kWh. Trong khi đó, ngày tiêu thụ điện cao nhất của năm 2023 là 94,8 triệu kWh (ngày 6-5-2023). Mọi năm, cuối tháng 4 đầu tháng 5 sản lượng tiêu thụ điện mới đạt cao nhất thì năm nay, mới đầu tháng 4, chỉ số tiêu thụ điện cao nhất đã đạt 96,89 triệu kWh/ngày, Pmax (công suất) đạt gần 4750 MW, cao nhất từ trước đến nay.

Dự báo, những ngày tiếp theo của tháng 4, nhiệt độ tại TPHCM và khu vực miền Nam còn nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ bình quân khoảng 36-38 độ C, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40-41 độ C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, vì vậy sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng cao, dự báo có thể tăng 30-40% so với tháng 3.

Theo EVNHCMC, nắng nóng và thời tiết oi bức kéo dài dẫn đến người dân sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, nhất là máy lạnh. Việc này đã dẫn đến sản lượng điện tăng cao. Trường hợp sử dụng máy lạnh thường xuyên cần vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần. Nhiệt độ máy lạnh luôn để ở mức 26oC trở lên, nếu cài nền nhiệt quá thấp sẽ gây tiêu hao điện rất lớn. Nhiệt độ bên ngoài tăng dao động 10C, máy lạnh có thể tăng từ 2-3% hiệu suất tiêu thụ điện dẫn đến tiền điện tăng cao so với những tháng khác. Ngành điện kêu gọi mọi người, mọi nhà chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, tại nơi làm việc như: tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện nếu không sử dụng thiết bị điện; chỉ sử dụng máy lạnh khi thật cần thiết (từ 26oC trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; không sử dụng bóng đèn sợi đốt…để đảm bảo nguồn cung cấp điện và hạn chế tăng chi phí sử dụng điện.