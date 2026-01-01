Tổ hợp Công nghệ và Nghệ thuật Immersive 12D+ lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Tổ hợp Công nghệ và Nghệ thuật Immersive 12D+ được kỳ vọng trở thành điểm check-in và trải nghiệm nổi bật của TPHCM trong mùa lễ hội đầu năm 2026.

Ra mắt Tổ hợp Công nghệ và Nghệ thuật Immersive 12D+

Tối 31-12, tại Trung tâm thương mại Gigamall (TPHCM), Tổ hợp Công nghệ và Nghệ thuật Immersive 12D+, mô hình giải trí - nghệ thuật đa giác quan quy mô lớn, chuẩn quốc tế lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Tổ hợp hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm nhập vai chân thực, đa giác quan, tương tác trọn vẹn, đáp ứng xu hướng khám phá và giải trí hiện đại của giới trẻ và các gia đình.

Trong tổ hợp có 3 không gian trải nghiệm chủ đạo: Triển lãm tương tác đa giác quan, Infinity World – Thế giới vô cực 12D+, Fly Over The World – Công nghệ bay siêu thực 12D+.

Triển lãm Vincent Van Gogh & Claude Monet – Limited Version (phần 2) là phiên bản nâng cấp toàn diện và độc nhất của mô hình triển lãm nghệ thuật tương tác đã từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với công chúng Việt Nam. Ở lần ra mắt này, toàn bộ diện tích trưng bày được làm mới, nội dung triển lãm và không gian được tái cấu trúc nhằm mang đến mạch cảm xúc rõ ràng hơn để việc cảm nhận nghệ thuật thực sự sống động qua từng tác phẩm. Các tác phẩm của hai bậc thầy hội họa thế giới, là tinh hoa của trường phái ấn tượng cũng lần đầu xuất hiện tại triển lãm tạo nên điểm nhấn nổi bật cho phiên bản lần này.

Triển lãm Vincent Van Gogh & Claude Monet – Limited Version (phần 2)

Infinity World là không gian trải nghiệm immersive 12D+ theo mô hình trình chiếu toàn phòng với công nghệ hiện đại nhất, cho phép khán giả được hòa mình trực tiếp vào các bối cảnh siêu thực. Trải nghiệm được thiết kế theo cấu trúc LED vô cực, bao phủ toàn bộ tầm nhìn, tạo cảm giác không gian liền mạch và chiều sâu rõ rệt.

Nội dung phim được xây dựng riêng cho không gian immersive 12D+ và được phát triển bởi các nhà sản xuất phim hàng đầu, tập trung vào các bối cảnh giả tưởng, hiệu ứng thị giác mạnh...

Người dân trải nghiệm

Trong khi đó, Fly Over The World là mô hình rạp phim bay 12D+ lần đầu tiên xuất hiện tại TPHCM, mang đến cảm giác lướt bay và chuyển động mạnh khi khán giả “du hành” qua các địa danh nổi tiếng thế giới.

Không gian trải nghiệm sử dụng màn hình Dome 360 độ kết hợp hệ thống ghế chuyển động đa trục, đồng bộ nội dung phim. Các hiệu ứng như gió, sương, nước và chuyển động được lập trình theo từng phân cảnh, tăng cường trải nghiệm đa giác quan.

Người dân xếp hàng trải nghiệm tổ hợp

Tổ hợp công nghệ và nghệ thuật ngay khi ra mắt thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng sáng tạo, giới trẻ và những người yêu thích trải nghiệm công nghệ - nghệ thuật. Qua tổ hợp, mô hình giải trí - nghệ thuật công nghệ cao chuẩn quốc tế ngày càng đến gần hơn với công chúng Việt, đồng thời mở ra chuẩn trải nghiệm mới.

TIỂU TÂN