Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh bắt giữ Tổng thống Argentina

Tổng thống Argentina Javier Milei. Ảnh: NEURA MEDIA/ YOUTUBE

Trước đó, Tổng chưởng lý Tarek William Saab đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Milei, cùng Tổng thư ký Phủ Tổng thống Karina Milei và Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich với cáo buộc phạm tội “trộm cắp nghiêm trọng, cướp có vũ trang, giam giữ trái phép” và "can thiệp bất hợp pháp vào an toàn hoạt động hàng không dân dụng".

Căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Mỹ xoay quanh chiếc máy bay Boeing 747-300FM của Emtrasur Cargo mua từ Mahan Air - hãng hàng không tư nhân Iran có trụ sở tại Tehran. Vào tháng 8-2022, chính quyền Argentina đã tịch thu máy bay theo yêu cầu của Mỹ, căn cứ lệnh trừng phạt được áp đặt nhằm vào Iran.

Venezuela từ lâu đã phản đối việc tịch thu máy bay, cho rằng Argentina đã vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu Buenos Aires bồi thường. Vào tháng 3-2024, Caracas đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến và đi từ Argentina. Trong khi đó, Chính phủ Argentina tuyên bố “hoàn toàn không quan tâm” đến những điều “vô nghĩa” do Chính phủ Venezuela đưa ra.

PHƯƠNG NAM