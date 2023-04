Tốn chi phí 485 triệu đồng... để giảm 30 triệu đồng vốn góp tại Công ty phát triển nhà Cà Mau

Chiều 14-4, ông Huỳnh Thắng Cảnh, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau (gọi tắt Quỹ ĐTPT) cho biết, đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính hướng dẫn giảm vốn góp của Quỹ ĐTPT tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà Cà Mau (gọi tắt Công ty ĐT PTN). Tuy nhiên, bộ này chưa có hướng dẫn chính thức.

Sở dĩ có công văn như trên vì trước đó, Kiểm toán nhà nước khu vực V khi tiến hành kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Cà Mau phát hiện: Quỹ ĐTPT góp vốn (57 tỷ đồng) thành lập Công ty ĐT PTN, chiếm hơn 34% vốn chủ sở hữu là vượt giới hạn góp vốn (số vốn góp tối đa 20% vốn chủ sở hữu, thời điểm cuối năm 2015, vốn của Quỹ ĐTPT là hơn 166 tỷ đồng). Do đó, Kiểm toán nhà nước khu vực V kiến nghị Quỹ ĐTPT tiến hành chuyển nhượng cổ phần, giảm vốn góp theo quy định.

Theo hồ sơ, năm 2015, sau khi Công ty CP phát triển nhà Minh Hải giải thể, phần vốn của Nhà nước trong giá trị doanh nghiệp 57 tỷ đồng được UBND tỉnh Cà Mau quyết định cấp vốn điều lệ cho Quỹ ĐTPT. Số tiền này, Quỹ ĐTPT góp vốn thành lập Công ty ĐT PTN.

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực V, ngày 17-8-2018, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 1309/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Quỹ ĐTPT tại Công ty ĐT PTN. Quỹ thực hiện hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, cuộc đấu giá không thành công, vì không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Sau đó, ngày 29-5-2020, UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Quỹ ĐTPT tại Công ty ĐT PTN. Quỹ tiếp tục thực hiện hình thức đấu giá công khai lần 2 tại Công ty đấu giá hợp danh Song Pha (TP Cần Thơ), có 2 nhà đầu tư là cá nhân tham gia và trúng đấu giá mua 3.000 cổ phần, với mức giá là 30.496 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng là 91,488 triệu đồng (trong đó: doanh thu từ chuyển nhượng cổ phẩn là 61,488 triệu đồng và thu hồi, giảm vốn góp của Quỹ ĐTPT là 30 triệu đồng).

Theo đó, qua 2 lần lập thủ tục chuyển nhượng nêu trên, Quỹ ĐTPT đã giảm vốn góp tại Công ty ĐT PTN với số tiền là 30 triệu đồng và tổng chi phí thanh toán cho các đơn vị tư vấn với số tiền là hơn 485 triệu đồng.



Vì lý do như trên, ông Huỳnh Thắng Cảnh cho biết, Quỹ ĐTPT đã kiến nghị cấp thẩm quyền xin tạm dừng việc giảm vốn góp tại Công ty ĐT PTN. Bên cạnh đó, tính đến ngày 31-12-2022, vốn chủ sở hữu của Quỹ ĐTPT tăng lên gần 300 tỷ đồng. Do đó, vốn góp của Quỹ ĐTPT tại Công ty ĐT PTN đến cuối năm 2022 chiếm 19% so, nằm trong giới hạn góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020 của Chính phủ.