Ra mắt Công ty cổ phần 1Matrix - khởi đầu mạng blockchain Việt Nam

Sáng 6-5, tại Hà Nội, Công ty cổ phần 1Matrix, hội viên Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt, có sứ mệnh xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam”, tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên công nghệ số.

Tại lễ ra mắt, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 1Matrix, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhấn mạnh việc làm chủ hoàn toàn về công nghệ và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực blockchain không chỉ giúp Việt Nam chủ động ứng dụng công nghệ vào tiến trình phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tương lai số mà còn củng cố chủ quyền quốc gia về dữ liệu, an ninh thông tin và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với vai trò kiến trúc sư trưởng mạng blockchain “Make in Việt Nam”, ông Trung cho biết, mạng blockchain “Make in Việt Nam” sẽ là hạ tầng số phi tập trung cho dữ liệu công, dịch vụ công, tài chính số và các ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán DLT cho kinh tế số Việt Nam. Đây sẽ là mạng dịch vụ blockchain đầu tiên do người Việt Nam thiết kế, vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn kết nối liên thông quốc tế.

Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Công ty 1Matrix và VBA, hướng tới phát triển mạng blockchain “Make in Vietnam” và thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số quốc gia

Theo đó, 1Matrix khởi động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025”, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ blockchain nước nhà. VietChain Talents 2025 có tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỷ đồng, tập trung vào 4 chủ đề.

Đặc biệt, các trường đại học, tổ chức giáo dục có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng/trường khi cử các đội thi và đạt giải Nhất ở bất kỳ chủ đề nào. Cuộc thi chính thức khởi động từ ngày 6-5-2025 và đóng cổng nhận bài dự thi vào ngày 20-6-2025.

HÀ NGUYỄN