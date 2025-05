Giá vàng miếng SJC tăng 3,5 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 121,3 triệu đồng/lượng mua vào và 123,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 120,8 triệu đồng/lượng mua vào và 122,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 119,8 triệu đồng/lượng mua vào và 122,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh. Công ty SJC tăng 3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 115 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 5-5 lên 3.333,4 USD/ounce, tăng 93,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 6-5 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 3.362,8 USD/ounce, tăng thêm hơn 30 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 105,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,9-17,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 12,6-14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh mẽ khi nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn tăng trở lại và đồng USD giảm mạnh. Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, nhà đầu tư mua mạnh vàng ngay cả khi sắp diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư (giờ địa phương) trong tuần này.

Giới chuyên gia dự đoán FED sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này. Vàng được coi là một kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn và có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Kim loại quý này đã đạt nhiều mức cao kỷ lục và tăng hơn 26% kể từ đầu năm. Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals dự đoán, giá vàng vẫn sẽ được giao dịch trên mức 3.000 USD/ounce ít nhất là trong ngắn hạn do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục gia tăng.

