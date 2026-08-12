Mở rộng hợp tác đất hiếm, năng lượng, giáo dục giữa TPHCM và Lãnh thổ Bắc Australia

Ngày 12-8, tại TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã tiếp và làm việc với bà Robyn Cahill, Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á của Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia (Australia), nhằm trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã giới thiệu khái quát về tiềm năng và định hướng phát triển của TPHCM sau khi sáp nhập. Theo đó, thành phố có quy mô hơn 6.600km² với khoảng 15 triệu dân, mở rộng đáng kể không gian phát triển và hình thành ba trụ cột kinh tế gồm tài chính - thương mại, công nghiệp công nghệ cao và hệ thống cảng biển, logistics.

Bà Robyn Cahill, Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á của Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: MINH XUÂN

TPHCM đang tập trung phát triển khu vực Bình Dương trước đây thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển (R&D) và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phát huy lợi thế cảng biển, logistics và năng lượng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và Trung tâm Triển lãm quốc tế nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Về phía Lãnh thổ Bắc Australia, bà Robyn Cahill cho biết mong muốn làm mới Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác đã ký với TPHCM từ năm 2014, phù hợp với bối cảnh phát triển mới của hai bên. Bởi TPHCM là đối tác quan trọng trong khu vực và kỳ vọng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và trao đổi kỹ năng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và đoàn công tác Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: MINH XUÂN

Cũng tại buổi tiếp ngoại giao, Bộ trưởng Robyn Cahill giới thiệu tiềm năng của Lãnh thổ Bắc Australia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản chiến lược. Khu vực này sở hữu trữ lượng khí tự nhiên rất lớn cùng 21 loại khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm phục vụ sản xuất công nghệ cao. Do vậy, bà bày tỏ mong muốn hợp tác với TPHCM và doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, chế biến công nghệ cao, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy sản xuất.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực logistics, cảng biển, chế biến thực phẩm, giáo dục quốc tế và đầu tư. Lãnh đạo Lãnh thổ Bắc Australia khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với TPHCM để cụ thể hóa các chương trình hợp tác, góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Lộc Hà cũng mời lãnh đạo Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Qua đó thúc đẩy kết nối giữa TPHCM với các địa phương có quan hệ hữu nghị và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

ÁI VÂN