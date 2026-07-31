Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia

Chiều 30-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong giai đoạn tới, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá.

Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng. Việc đã đủ điều kiện phải triển khai ngay và làm đến cùng. Việc còn vướng phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Việc mới, chưa có tiền lệ cần được thử nghiệm có kiểm soát; không vì khó mà không làm nhưng cũng không nhân rộng khi chưa chứng minh được hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo”, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết số 57 trong giai đoạn mới. Từng bước, người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo; đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội.

Nguồn lực phải được ưu tiên cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chia nhỏ nhiệm vụ nhưng không tạo được sản phẩm và năng lực đủ mạnh. Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu cho sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và của doanh nghiệp; được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra...

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết số 57 sẽ đi sâu vào từng cấp, từng tổ chức, từng doanh nghiệp; tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, ngay sau phiên họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc; hoàn thành đầy đủ việc bàn giao công việc của cơ quan thường trực để bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất tại phiên họp...

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị gồm 31 thành viên do các đồng chí: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TTXVN