“Ma trận” bủa vây người dùng

LTS: Thị trường dịch vụ nội dung số tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ. Hàng ngàn sản phẩm số - từ các nền tảng giải trí xuyên biên giới như Netflix, YouTube Premium, Spotify cho đến hàng loạt công cụ lưu trữ đám mây và trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, NotebookLM, Genspark… đang phủ sóng dày đặc trong đời sống thường nhật. Sự nở rộ này không chỉ mở ra nhiều lựa chọn, mà còn đẩy người dùng vào "ma trận" công nghệ với bài toán cân đối tài chính và giá trị sử dụng thực tế.

Đăng ký các dịch vụ số trả phí định kỳ (subscription) đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, khi danh sách "hệ sinh thái" ngày càng dài thêm, người tiêu dùng bắt đầu đối mặt với thực tế: những khoản tiền hàng tháng cộng dồn đã trở thành gánh nặng tài chính không hề nhỏ.

Tốn kém duy trì dịch vụ số

Anh Trần Mạnh Hiệp, chủ một diễn đàn công nghệ nổi tiếng tại TPHCM, là điển hình cho người dùng sở hữu danh mục dịch vụ số "đồ sộ" khi sử dụng hàng loạt gói trả phí của các "ông lớn" toàn cầu để phủ kín nhu cầu từ công việc đến giải trí. Đứng đầu danh sách của anh là gói Apple One với mức phí lên tới 1,1 triệu đồng/tháng, tiếp theo là hệ sinh thái Google tiêu tốn 500.000 đồng/tháng.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn đăng ký dịch vụ Amazon Prime khoảng 333.000 đồng/tháng, các dịch vụ chuyên biệt như nghe nhạc Tidal (230.000 đồng/tháng), xem phim Disney Plus (356.000 đồng/tháng) và lưu trữ ảnh chuyên nghiệp Flickr (khoảng 166.000 đồng/tháng). Tính ra mỗi tháng anh Hiệp đã chi gần 2,7 triệu đồng để duy trì “cuộc sống số”.

Nhân viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (phường Sài Gòn, TPHCM) sử dụng các nền tảng lưu trữ và ứng dụng văn phòng số phục vụ công việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh Nguyễn Hoàng Dũng, nhân viên Công ty truyền thông GenZ, cũng là một người "chịu chi" cho những "giá trị ảo". Danh mục của anh Dũng được chia làm 3 nhóm: Cloud (lưu trữ), phần mềm công việc và giải trí. Riêng việc "mua chỗ đặt dữ liệu" trên iCloud, Google One và Microsoft OneDrive đã ngốn của anh gần 1 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, anh còn chi cho ChatGPT (522.000 đồng/tháng) và hàng loạt phí năm cho các phần mềm khác. Tổng chi phí mỗi tháng của anh Dũng cho dịch vụ số là hơn 2,5 triệu đồng.

Hiện nay, thị trường dịch vụ số đã tách lớp người dùng theo chất lượng trải nghiệm và cường độ sử dụng. Điển hình như Netflix có các gói di động từ 74.000 đồng lên đến 273.000 đồng cho chất lượng 4K. YouTube Premium và các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music cũng tạo ra các nấc thang từ 35.000 đồng (sinh viên) đến 149.000 đồng (gia đình). Bên cạnh các “ông lớn” ngoại, nhóm dịch vụ nội địa như FPT Play, TV360 hay MyTV cũng đang tạo sức cạnh tranh khi “chia nhỏ” gói cước theo đặc thù nội dung từ gói phim V Cine 30.000 đồng đến gói Standard, VIP dao động từ 60.000-100.000 đồng. Các dịch vụ phục vụ công việc và năng suất như lưu trữ đám mây hay trí tuệ nhân tạo (AI) có biên độ giá rất lớn. Một khi dữ liệu, email và ảnh đã “gắn chặt” vào hệ sinh thái Google One hay iCloud+, người dùng rất khó quay về mức miễn phí. Ở các tầng cao hơn, chi phí lưu trữ có thể vọt lên tới 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Riêng với AI, sự chênh lệch còn cao hơn, từ mức 120.000 đồng cho hỗ trợ cá nhân đến 6 triệu đồng mỗi tháng cho hiệu năng chuyên sâu.

Tiêu dùng thông minh hơn

Từ thực tế của anh Hiệp và anh Dũng, bài học được rút ra là sự cần thiết của việc tái cấu trúc và cắt bỏ sự trùng lắp. Anh Trần Mạnh Hiệp chia sẻ về quyết định của mình khi cắt giảm 2 dịch vụ Apple và Google: "Mặc dù Apple One và Google cung cấp sự tiện lợi, nhưng chúng có mức phí hàng tháng quá cao và chồng chéo về tính năng với các dịch vụ khác mà tôi đang sở hữu".

Việc cắt giảm này đã giúp anh Hiệp tiết kiệm mà vẫn đảm bảo nhu cầu của bản thân qua các nền tảng còn lại. Anh chọn giữ lại những dịch vụ có tính chuyên sâu như Tidal cho âm nhạc chất lượng cao và Flickr cho lưu trữ ảnh gốc. Quyết định của anh Hiệp cũng phản ánh xu hướng của người dùng thông thái, đó là tập trung vào giá trị trải nghiệm khác biệt thay vì các gói "cái gì cũng có nhưng không quá xuất sắc".

Giờ học về trí tuệ nhân tạo tại Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bài học mà nhiều người dùng nhận ra khi nắm trong tay hàng loạt dịch vụ số là sự lãng phí không gian lưu trữ. Việc duy trì đồng thời 3 nền tảng Cloud tạo ra tổng dung lượng lên tới 8TB, khiến dữ liệu bị phân tán và khó quản lý. Nếu dồn dữ liệu về một hoặc 2 nền tảng chủ chốt sẽ giúp cắt giảm ít nhất 50% chi phí nhóm Cloud.

Vì vậy, lời cảnh báo của nhiều người dùng sau khi trải nghiệm là cần gạt bỏ thói quen đăng ký dịch vụ theo cảm hứng. Trong bối cảnh "kinh tế thuê bao" bùng nổ, việc thường xuyên rà soát bảng sao kê ngân hàng và dũng cảm thực hiện cuộc "thanh lọc" các dịch vụ số chồng chéo là rất cần thiết.

* Ông NGUYỄN HỒNG PHÚC, Giám đốc khoa học Công ty Neurons AI: Nghịch lý của thời đại "đám mây" Các thống kê gần đây cho thấy, một người dùng thông thường tương tác với khoảng 36 ứng dụng trên nền tảng đám mây mỗi ngày. Điều đó minh chứng cho một thực tế: phần lớn đời sống số của chúng ta hiện nay đều gắn chặt với các "đám mây" (cloud). Có thể điểm danh một vài app cloud mà chúng ta thường dùng hàng ngày như: video có YouTube, TikTok; nhạc có Spotify, Apple Music; lưu trữ dữ liệu có Dropbox, Google Drive, Apple iCloud; email có Google Gmail, Microsoft; AI có ChatGPT, Gemini, AI Coworker... Đặc điểm của các dịch vụ cloud là chúng thường lồng vào nhau. Ví dụ email Gmail kèm dịch vụ lưu trữ Google Drive, nhúng thêm cả Gemini... Mỗi ngày chúng ta dùng khoảng 36 ứng dụng (app) thì cũng tương đương với việc có tới 36 khoản phí phải chi trả hàng tháng. Nếu quên trả phí thì chúng ta sẽ bị ngắt kết nối ngay lập tức đối với dữ liệu của mình. Đấy là một nghịch lý của thời đại "đám mây" - khi chúng ta bị lấy mất quyền sở hữu, phải trả tiền để lưu trữ và xử lý dữ liệu của chính mình. Do đó, chúng ta cần tự trang bị sự hiểu biết nhất định về các dịch vụ cloud nói chung và các dịch vụ số nói riêng mà bản thân đang dùng. * Ông HỒ MINH ĐỨC, Giám đốc điều hành Công ty Vbee: Phải biết khai thác tối đa năng lực của công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành phương tiện làm việc hàng ngày trong cả đời sống lẫn hoạt động doanh nghiệp. Từ NotebookLM, Genspark, ChatGPT, Claude, Perplexity AI đến Manus, Microsoft Copilot, Google Gemini…, mỗi dịch vụ được sử dụng cho một nhóm tác vụ riêng. Do đó, dùng các gói AI trả phí gần như là nhu cầu. Đối với các khối lượng tài liệu lớn và nhiều lớp nội dung, NotebookLM trở thành trợ lý đắc lực. Khi cần tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để phục vụ nghiên cứu thị trường hoặc chuẩn bị báo cáo thì có thể sử dụng Genspark. Ngoài những tác vụ đơn lẻ, chúng tôi còn sử dụng các AI Agent tích hợp trên ChatGPT, Claude, Manus, Microsoft Copilot và Google Gemini để xử lý những phần việc thường xuyên như viết email, dịch tài liệu, làm báo cáo, dựng slide, lập kế hoạch hoặc tra cứu quy định… Qua thực tế sử dụng, các phiên bản miễn phí khó đáp ứng được nhu cầu làm việc cường độ cao do rào cản về dung lượng, giới hạn lượt dùng và khả năng truy cập các mô hình tối tân. Vì vậy, đăng ký các gói AI trả phí gần như đã trở thành lựa chọn bắt buộc đối với người dùng chuyên nghiệp. Đây được coi là khoản đầu tư cần thiết để đổi lấy hiệu suất công việc, với điều kiện người dùng phải biết khai thác tối đa năng lực của các công cụ AI. KIM THANH ghi

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