TPHCM: Đổi mới điều hành nhằm thúc đẩy kinh tế số

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa các diễn giả tại hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết: Sau hơn 1 năm thành phố thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị thành phố. Đặc biệt, sau hợp nhất, không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu TPHCM phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách căn bản, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, KHCN, ĐMST và nhất là chuyển đổi số làm cốt lõi, phấn đấu kinh tế số đạt 30% - 40% GRDP vào năm 2030, góp phần hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 2 con số cho siêu đô thị.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Đặng Minh Thông tham quan không gian chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Mặc dù kỳ vọng và dư địa để phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố dù còn rất lớn, nhưng rất nhiều nhiệm vụ mới chỉ dừng lại ở mức chủ trương hoặc triển khai thử nghiệm bước đầu, chưa có giải pháp để phát triển theo chiều sâu và tạo kết quả thực chất, đóng góp cho mô hình tăng trưởng của thành phố.

Đặc biệt, ở lĩnh vực kinh tế số, chưa làm rõ được nhân tố, ngành, lĩnh vực trọng yếu nào là động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong tăng trưởng GRDP và thúc đẩy đổi mới mô hình kinh tế của thành phố. Bên cạnh đó, việc đo lường, đánh giá đóng góp kinh tế số cũng có các điểm chưa rõ. Trong khi đó, thành phố nhận diện và tập trung 4 động lực tăng trưởng mũi nhọn của kinh tế số, đó là thương mại điện tử và phân phối số; tài chính số và Trung tâm Tài chính quốc tế; kinh tế dữ liệu; sản xuất thông minh - công nghệ cao.

Đồng chí Đặng Minh Thông mong muốn, thông qua hội nghị các cơ quan chuyên môn, chuyên gia hiến kế, góp ý về các giải pháp thử nghiệm có kiểm soát để thúc đẩy đối với các dịch vụ số mới; cách thiết kế “luồng xanh” để cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý cho các dự án đầu tư công nghệ, các chính sách hỗ trợ, thu hút các ngành trọng điểm. Về hạ tầng số là các giải pháp triển khai nhanh hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật 5G/6G; camera, IoT, nền tảng Bản sao số (Digital Twin); các trung tâm dữ liệu siêu lớn, tính toán hiệu năng cao đạt chuẩn xanh. Thu hút, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế lõi phát triển. Thúc đẩy chuyển đổi số cho các ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp và giao thông, logistics…

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ KH-CN Nguyễn Phú Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ KH-CN Nguyễn Phú Tiến cho biết, trong chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, Chính phủ đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt khoảng 30% GDP; hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phát triển các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh quốc tế và đưa vào vận hành tối thiểu 5 sàn dữ liệu. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong phát triển kinh tế số, từ mở rộng ứng dụng công nghệ sang tạo ra giá trị tăng thêm, từ xây dựng cơ sở dữ liệu sang khai thác dữ liệu như một nguồn lực phát triển, từ hỗ trợ riêng lẻ từng doanh nghiệp sang nâng cấp chuỗi giá trị và từ triển khai các dự án chuyển đổi số sang hình thành thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

Theo ông Nguyễn Phú Tiến, TPHCM đã có những nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số, từ quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, nguồn nhân lực đến năng lực KHCN và ĐMST. Thách thức lớn nhất trong giai đoạn tới của thành phố là tổ chức và kết nối hiệu quả các nguồn lực này thành một hệ sinh thái tăng trưởng thống nhất, đồng bộ; trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực sản xuất, công nghệ trực tiếp nâng cao năng suất lao động và ĐMST tạo ra mô hình, sản phẩm, dịch vụ và thị trường mới.

Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học có cùng nhận định: Để thúc đẩy kinh tế số, TPHCM cần đổi mới tư duy điều hành qua 3 trọng tâm: chuyển từ quản lý dự án sang điều hành tăng trưởng GRDP, khai thác không gian dữ liệu chung và phát triển nhân lực chất lượng cao gắn với doanh nghiệp. Những định hướng này giúp thành phố tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra giá trị kinh tế thực chất. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định để bảo đảm tăng trưởng bền vững; thông qua tăng cường cơ chế liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp để đặt hàng đào tạo theo địa chỉ cho các ngành công nghệ mũi nhọn...

QUANG HUY