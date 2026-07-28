Ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử đầu tiên tại Gia Lai

Các đại biểu, lãnh đạo thực hiện nghi thức tại lễ ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”, hướng tới phát triển, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử cho Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đại biểu, khách mời tham quan các mô hình trưng bày về các nguyên lý lượng tử

Ông Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung, cho biết trung tâm được thành lập nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ lượng tử cho học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và người yêu khoa học; đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường Đại học Quang Trung sẽ phát triển các chương trình đào tạo tích hợp công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử; mở rộng liên kết đào tạo, ươm tạo tài năng trẻ và kết nối chuyên gia trong, ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng nhà khoa học tham quan, ghi nhận các mô hình ra mắt

Trung tâm được thiết kế lấy cảm hứng từ lưỡng tính “sóng - hạt” của ánh sáng, gồm các khu trưng bày linh kiện lượng tử, trạm khám phá lượng tử, khu trình chiếu và tọa đàm, khu giới thiệu 100 năm lịch sử vật lý lượng tử, khu mô phỏng chip lượng tử quang tử…

Nội dung được trình bày trực quan, giúp người học tiếp cận các khái niệm như photon, chồng chập lượng tử, vướng víu lượng tử, sự ra đời của photon và bit cổ điển - bit lượng tử.

Sơ đồ Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung

Mô hình trưng bày tích hợp công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đánh giá đây là bước đi tiên phong, góp phần đưa kiến thức khoa học, công nghệ vốn trừu tượng trở nên trực quan, sinh động. Ông đề nghị trung tâm sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, phát huy vai trò kết nối nhà trường với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức trong, ngoài nước.

NGỌC OAI