Khoa học công nghệ

Ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử đầu tiên tại Gia Lai

SGGPO

Ngày 28-7, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Trường Đại học Quang Trung tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung, đồng thời công bố Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam.

1785216408761_4626956780256428949_4626956780256428949_539361cb2b3eb9acdcc0e7a5d4deeb35.jpg
Các đại biểu, lãnh đạo thực hiện nghi thức tại lễ ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”, hướng tới phát triển, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử cho Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

1785216414689_4626956780256428949_4626956780256428949_07e5c8d2880e31e3820e28be28183761.jpg
Đại biểu, khách mời tham quan các mô hình trưng bày về các nguyên lý lượng tử

Ông Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung, cho biết trung tâm được thành lập nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ lượng tử cho học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và người yêu khoa học; đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường Đại học Quang Trung sẽ phát triển các chương trình đào tạo tích hợp công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử; mở rộng liên kết đào tạo, ươm tạo tài năng trẻ và kết nối chuyên gia trong, ngoài nước.

1785216415989_4626956780256428949_4626956780256428949_abb1cb2eb3104123a00f2c05fac75fe3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng nhà khoa học tham quan, ghi nhận các mô hình ra mắt

Trung tâm được thiết kế lấy cảm hứng từ lưỡng tính “sóng - hạt” của ánh sáng, gồm các khu trưng bày linh kiện lượng tử, trạm khám phá lượng tử, khu trình chiếu và tọa đàm, khu giới thiệu 100 năm lịch sử vật lý lượng tử, khu mô phỏng chip lượng tử quang tử…

Nội dung được trình bày trực quan, giúp người học tiếp cận các khái niệm như photon, chồng chập lượng tử, vướng víu lượng tử, sự ra đời của photon và bit cổ điển - bit lượng tử.

1785218430179_4626956780256428949_4626956780256428949_67120c5c0f87644585b3f07a00d1d2e3.jpg
Sơ đồ Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung
1785216418747_4626956780256428949_4626956780256428949_62384d7af206ee7e2b679dadc2934da0.jpg
Mô hình trưng bày tích hợp công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đánh giá đây là bước đi tiên phong, góp phần đưa kiến thức khoa học, công nghệ vốn trừu tượng trở nên trực quan, sinh động. Ông đề nghị trung tâm sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, phát huy vai trò kết nối nhà trường với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức trong, ngoài nước.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Gia Lai giải mã lượng tử khoa học công nghệ Trung tâm Giải mã lượng tử Gia Lai Đại học Quang Trung Tô Bá Lâm Lâm Hải Giang công nghệ lượng tử công nghệ lõi nhân lực nhân tài

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn