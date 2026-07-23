Việt Nam định hình chiến lược phát triển AI dựa trên 3 trụ cột

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân khẳng định, Việt Nam đã định hình một chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) rõ ràng, được xây dựng vững chắc trên ba trụ cột cốt lõi.

Thông tin từ Bộ KH-CN cho biết, ngày 23-7, tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng APEC về Số và AI diễn ra tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân khẳng định, Việt Nam đã định hình một chiến lược phát triển AI rõ ràng, được xây dựng vững chắc trên ba trụ cột cốt lõi.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng APEC về Số và AI. Ảnh: MST

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, trụ cột thứ nhất là thể chế và chính sách, với quan điểm xuyên suốt pháp luật phải là nền tảng vững chắc để kiến tạo sự phát triển.

Trụ cột thứ hai là nguồn nhân lực và nhân tài, trong đó nhân tài là yếu tố quan trọng nhất, là hạt nhân quyết định thành bại của công cuộc phát triển AI.

Trụ cột thứ ba là hạ tầng, dữ liệu và khởi nghiệp AI, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, lấy hạ tầng, dữ liệu và cộng đồng startup trẻ làm hạt nhân trung tâm.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ, phát triển AI là hành trình đòi hỏi sự hợp tác của các quốc gia và nền kinh tế. Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên APEC nhằm xây dựng một tương lai AI an toàn và bền vững.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng APEC về Số và AI. Ảnh: MST

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, năm 2027, Việt Nam vinh dự đảm nhận vai trò nước chủ nhà APEC, trân trọng gửi lời mời tới các bộ trưởng cùng các nhà lãnh đạo phụ trách lĩnh vực số và AI của các nền kinh tế thành viên đến Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

TRẦN BÌNH