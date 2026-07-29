Startup công nghệ Đài Loan giới thiệu giải pháp AI đến doanh nghiệp Việt

Chiều 29-7, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Hệ thống trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Singapore tại Việt Nam (BLOCK71 Vietnam) phối hợp cùng Startup Island Taiwan (Đài Loan – Trung Quốc) tổ chức chương trình kết nối kinh doanh CXO Mixer.

Sự kiện là dịp để các startup công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) giới thiệu những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị dữ liệu và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả vận hành.

Sự kiện thu hút gần 150 nhà sáng lập, doanh nghiệp và đại diện các quỹ đầu tư Ảnh: BÙI TUẤN

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh doanh nghiệp phải đồng thời giải quyết bài toán tăng trưởng, tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ dữ liệu, nhu cầu ứng dụng các giải pháp công nghệ sẵn sàng triển khai đang gia tăng. Các startup tham gia chương trình mang đến nhiều giải pháp phần mềm dịch vụ (SaaS) và AI hướng đến giải quyết các nhu cầu này.

Có thể kể đến, trong lĩnh vực bán lẻ, NexeraAI giới thiệu hệ thống camera AI phân tích dữ liệu khách hàng, theo dõi lưu lượng, nhận diện hành vi mua sắm và cá nhân hóa trải nghiệm. Robinstech mang đến nền tảng bảo hiểm nhúng tích hợp trên các ứng dụng thương mại điện tử, gọi xe và du lịch, kết hợp Edge AI để tăng cường bảo vệ dữ liệu.

Ở mảng quản trị dữ liệu, BOXVERSE AI giới thiệu mô hình "Zero-data Architecture", giảm nguy cơ rò rỉ thông tin và đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, VectorFlux One trình diễn giải pháp AI OCR hỗ trợ tiếng Việt, giúp số hóa và tự động xử lý nhiều loại tài liệu doanh nghiệp.

Bà Liên Lê, Quản lý Phát triển Chương trình BLOCK71 Vietnam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BÙI TUẤN

Theo đại diện BLOCK71 Vietnam, các giải pháp được giới thiệu có thể kết nối thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp từ tiếp cận khách hàng, quản trị bán hàng, khai thác dữ liệu đến tối ưu vận hành. Bên cạnh đó, với mô hình “Một startup - hai ban tư vấn”, các startup sẽ làm việc trực tiếp với chuyên gia thị trường, nhà đầu tư, cố vấn pháp lý để đánh giá khả năng gia nhập thị trường Việt Nam và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bà Liên Lê, Quản lý Phát triển Chương trình BLOCK71 Vietnam, cho biết, chương trình hướng đến thu hẹp khoảng cách giữa giai đoạn thử nghiệm công nghệ và triển khai thực tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp quốc tế đã sẵn sàng thương mại hóa. Theo bà, việc tận dụng các công nghệ đã được kiểm chứng có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Sau sự kiện, các doanh nghiệp hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi về thử nghiệm giải pháp, tích hợp sản phẩm, phát triển kênh phân phối và hợp tác phát triển công nghệ.

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BÙI TUẤN