Tủ lạnh LG French Door Fit & Max có giá gần 60 triệu đồng

Tủ lạnh LG French Door Fit & Max với nhiều công nghệ mới

Với thông điệp “Vừa y không gian, vừa ý trải nghiệm”, sản phẩm kết hợp thiết kế tối ưu không gian lắp đặt, dung tích lớn, khả năng bảo quản linh hoạt cùng các giải pháp làm đá và vận hành thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của gia đình Việt.

Tủ lạnh French Door mới của LG được trang bị giải pháp Fit & Max, kết hợp thiết kế Thin Door (cánh cửa mỏng) và bản lề Zero Clearance, giúp tủ có thể lắp đặt gần sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn mở cửa thoải mái. Cánh cửa có độ dày chỉ 55mm, với góc mở lên đến 110 độ, giúp giảm phần nhô ra khi mở và tạo cảm giác liền mạch hơn cho không gian bếp.

Bên cạnh khả năng tối ưu không gian lắp đặt, sản phẩm này còn được phát triển để đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình Việt, từ thưởng thức đồ uống, bảo quản thực phẩm đến quản lý thiết bị và điện năng.

Công nghệ InstaView tiếp tục là điểm nhận diện đặc trưng, cho phép người dùng gõ hai lần để nhìn thấu bên trong mà không cần mở cửa tủ. Sản phẩm đồng thời sở hữu bề mặt phẳng, đường nét tối giản và không gian bên trong được hoàn thiện với các chi tiết kim loại, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Phù hợp với nhu cầu sử dụng đá phổ biến tại Việt Nam, sản phẩm cung cấp ba lựa chọn gồm đá tròn Craft Ice, đá viên và đá xay, giúp người dùng lựa chọn loại đá phù hợp với từng loại đồ uống. Hệ thống làm đá kép Dual Ice Maker gồm bộ làm đá Slim SpacePlus và hệ thống làm đá tròn Craft Ice riêng biệt, cho phép tạo đồng thời các loại đá khác nhau.

Các bộ phận làm đá được bố trí gọn gàng nhằm hạn chế chiếm dụng khoang tủ, mở rộng không gian sắp xếp thực phẩm bên trong. Công nghệ UVnano sử dụng đèn LED tia cực tím để hỗ trợ khử khuẩn đầu ra nước, góp phần duy trì sự vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Khả năng bảo quản được nâng cấp với ngăn chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer, cho phép điều chỉnh nhiệt độ từ 7°C xuống -23°C với sáu chế độ cài đặt sẵn. Người dùng có thể chuyển đổi khu vực này từ ngăn mát sang ngăn đông và ngược lại, phù hợp với nhu cầu bảo quản đồ uống, thực phẩm tươi, thịt, hải sản hoặc mở rộng không gian cấp đông. Ngăn chuyển đổi linh hoạt FRESHConverter+ được thiết kế với khả năng điều chỉnh nhiệt độ và duy trì độ ẩm phù hợp, góp phần bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Sản phẩm đồng thời được trang bị công nghệ LinearCooling giúp hạn chế biến động nhiệt độ; công nghệ làm lạnh từ cửa DoorCooling+ đưa luồng khí lạnh đều đến khu vực cánh tủ; cùng bộ lọc Hygiene Fresh+ hỗ trợ khử mùi và duy trì môi trường bảo quản sạch sẽ, vệ sinh hơn.

Sản phẩm này được tích hợp AI Inverter cùng các tính năng làm lạnh và tiết kiệm năng lượng dựa trên thói quen sử dụng. Khi được kích hoạt thông qua ứng dụng LG ThinQ, hệ thống sẽ ghi nhận thói quen đóng mở cửa tủ trong khoảng ba tuần.

Từ dữ liệu này, AI Fresh chủ động điều chỉnh hiệu suất làm lạnh vào những khung giờ tủ thường xuyên được mở, trong khi AI Saving Mode phân tích tần suất sử dụng để tối ưu hoạt động của thiết bị trong các khoảng thời gian ít mở cửa hơn.

Sản phẩm này hiện có giá bán lẻ đề xuất 59.990.000 đồng, từ ngày 24-7 đến hết ngày 20-8-2026, 20 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm sẽ được tặng máy lọc không khí LG PuriCare AS60GHWG0 trị giá 8.260.000 đồng.

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KIM THANH