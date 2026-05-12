Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn

Chiều 12-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn chiều 12-5. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Đánh giá về quan hệ các mặt của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, kết nối giữa chính trị với phát triển, giữa chiến lược với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai thủ đô.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Viêng Chăn, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, chiều 12-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó, rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết; tập trung vào lĩnh vực thiết thực như: kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo… bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn và Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn.

BÍCH QUYÊN