TPHCM tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, Cuba

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc với Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae, đồng chí Võ Văn Minh gửi lời chúc mừng ông nhận nhiệm vụ mới và đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Văn Minh cho rằng, TPHCM sau sáp nhập mở ra nhiều dư địa phát triển mới, hai bên còn nhiều tiềm năng để thắt chặt quan hệ hợp tác. Từ nhiều năm nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại TPHCM với 3.300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế đạt 15,7 tỷ USD. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM có quan hệ hợp tác hữu nghị với 12 địa phương của Hàn Quốc.

Với mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số, TPHCM xác định chú trọng thu hút cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc. Để hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, kênh đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục được duy trì, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy môi trường kinh doanh phát triển.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng quà lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Jung Jung Tae chia sẻ một số nội dung mà doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc tại TPHCM đang quan tâm; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ chính quyền TPHCM. Ông Jung Jung Tae khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc trong nhiệm kỳ công tác của mình.

* Tại buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Duque, đồng chí Võ Văn Minh chúc mừng ông nhận nhiệm vụ mới tại TPHCM, đồng thời đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba nói chung, TPHCM với Cuba nói riêng.

Chia sẻ với nhân dân Cuba về những khó khăn đang gặp phải, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, TPHCM sẵn sàng đồng hành và đưa ra những hỗ trợ thiết thực nhất dành cho Cuba bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Ngoài các hoạt động hợp tác cấp địa phương và thắt chặt tình hữu nghị thông qua giao lưu chính quyền và giao lưu nhân dân, TPHCM - Cuba còn nhiều tiềm năng thúc đẩy quan hệ ở nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, năng lượng sạch, công nghệ sinh học.

﻿ Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Duque thông tin với lãnh đạo TPHCM về tình hình Cuba hiện nay và bày tỏ cảm kích trước những tình cảm và sự hỗ trợ mà Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, dành cho Cuba trong thời gian qua.

Theo Tổng Lãnh sự Cuba, Việt Nam luôn là một trong những người bạn gần gũi, thủy chung với Cuba, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn. Tổng Lãnh sự Mauricio Alejandro Martinez Duque khẳng định trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ tại TPHCM, ông sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Cuba và TPHCM trên nhiều lĩnh vực.

PHƯƠNG NAM