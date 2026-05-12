Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị nghe báo cáo triển khai công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng cuối năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai chủ động, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ chế hợp tác song phương, đa phương được duy trì hiệu quả; tổ chức nhiều hoạt động trao đổi đoàn, đối thoại, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; tích cực tham gia các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp trong triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác quốc tế quan trọng. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ngoại giao biên giới, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và giao lưu hữu nghị quốc phòng với các nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp tập trung chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm của năm 2026 như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; Đối thoại Shangri-La lần thứ 23; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; triển khai hiệu quả Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng quốc tế.

TRẦN BÌNH