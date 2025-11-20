Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa Tượng đài Bác Hồ ở đặc khu Phú Quốc

Sáng 20-11, trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội;… cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc

Tiếp đó, đoàn đến thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ đặc khu Phú Quốc và Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương các phần mộ liệt sĩ

NAM KHÔI