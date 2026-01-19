Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia họp phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để họp phiên trù bị.

Trước đó, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

>> Chùm ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN - VIẾT CHUNG - QUANG PHÚC

10.jpg
9.jpg
z7445209331727_deb0c027fb7a44a60b9641cebf88f51c.jpg
4.jpg
z7445209331729_54656855dc6690ca9ab5fef8c2d8ca09.jpg
z7445209341975_3ce5f0e6a9f3e83b7196c1d845301b65.jpg
1.jpg
3.jpg
7.jpg
2.jpg
3.jpg
11.jpg
6.jpg
2.jpg
z7444970411206_0e8a10a138e09978fff69dd3f9937b86.jpg
z7445209331719_49a00390f3e0ff80ad26d37379616e9a.jpg
z7445209331718_566cc35957713625aa041c787a9f3d6c.jpg
z7445209331717_5e9bf916dccfd3f9ee83228152de38cc.jpg
z7445209331716_e3076aedcbfc64df2b3ead18bd4ddce2.jpg
z7445209331652_e45cbe52b72300992339f35af047236c.jpg
z7445209331720_081053304470af916f50ab1ade269556.jpg
z7444970816079_0ed3a694b7c49f80e1df02fba2845ec6.jpg
z7444970548151_e3b1d94d6dc63ac9b0bc9f4abe51bfc5.jpg
LÂM NGUYÊN

