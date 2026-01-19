Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia họp phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để họp phiên trù bị.

Trước đó, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

>> Chùm ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN - VIẾT CHUNG - QUANG PHÚC

LÂM NGUYÊN