Tổng công ty Điện lực TPHCM: Được vinh danh tại ASEAN Award 2025

Mới đây, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế ASEAN lần thứ 6 với chủ đề Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã xuất sắc được trao 2 giải thưởng quan trọng của ASEAN Award 2025: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025; Top 10 Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN 2025 ở hạng mục cá nhân vinh danh Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh.

Ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đại diện nhận chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Trong bối cảnh ASEAN có gần 700 triệu dân và GDP năm 2024 đạt 3.970 tỷ USD, việc đồng thời được vinh danh ở cả giải thưởng tập thể và cá nhân cho thấy năng lực cạnh tranh, sức sáng tạo và vị thế tiên phong của EVNHCMC trong lĩnh vực năng lượng.

Trong những năm qua, với định hướng chiến lược doanh nghiệp số, dịch vụ số, EVNHCMC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số toàn diện. Tất cả dịch vụ điện hiện nay đều được cung cấp trực tuyến qua website, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công TPHCM và ứng dụng EVNHCMC. Đồng thời, Tổng công ty đã hoàn tất triển khai các dịch vụ điện tử với hình thức OTP và ký số; trên 80% yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận và xử lý tự động nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot, Callbot...), giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại phản hồi nhanh chóng, kịp thời. EVNHCMC cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành hoàn thành thay thế 100% công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, cho phép khách hàng dễ dàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày qua ứng dụng di động. Đến nay, gần như 100% khách hàng đã thanh toán tiền điện theo phương thức không dùng tiền mặt.

Song song đó, EVNHCMC tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện lực như: công nghệ vật liệu mới, công nghệ giám sát vận hành thiết bị theo thời gian thực, phương tiện và thiết bị thi công, sửa chữa điện chuyên dụng; đồng thời cải tiến công cụ, dụng cụ phục vụ công nhân trực tiếp trên lưới điện. Đơn vị cũng đã nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mô hình máy phát điện lưu động, mô hình cấp điện bằng xe UPS lưu động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, vận hành lưới điện.

Nhờ những nỗ lực đó, cuối năm 2022, EVNHCMC trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước được Bộ TT-TT chứng nhận là doanh nghiệp số. Đến năm 2024, Tổng công ty đã đạt mức 4/5 trong thang đánh giá mức độ chuyển đổi số. Thành tựu chuyển đổi số và phát triển lưới điện thông minh của EVNHCMC cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2023, Tổng công ty giành giải thưởng Smart Grid Project of The Year tại Hội nghị quốc tế ENLIT ASIA 2023 - trở thành đơn vị đầu tiên của ngành điện Việt Nam được vinh danh trong lĩnh vực này. Năm 2024, EVNHCMC tiếp tục khẳng định vị thế khi được trao Smart Grid Award 2024 của tạp chí Power Magazine (Mỹ) cho dự án tự động hóa lưới điện phân phối DAS và thêm một lần nữa chiến thắng tại ENLIT ASIA 2024 với dự án Bản đồ quản lý mất điện. Cũng trong năm 2024, chỉ số lưới điện thông minh (SGI) của EVNHCMC đạt 80,4/100 điểm, đứng vị trí 41/92 công ty điện lực có lưới điện thông minh trên thế giới - ngang bằng với nhiều tập đoàn điện lực lớn như Western Power (Australia), Dominion Energy (Mỹ), BC Hydro và Hydro Ottawa (Canada), TNB (Malaysia) và Westnetz (Đức). Đặc biệt, EVNHCMC là một trong hai doanh nghiệp Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN tại Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á (AIBP) với dự án Phát triển lưới điện thông minh.

Ở hạng mục cá nhân, Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh được vinh danh nhờ tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh đổi mới, dẫn dắt hơn 8.400 cán bộ, công nhân viên đồng hành trong hành trình hiện đại hóa ngành điện, phát triển năng lượng sạch và dịch vụ khách hàng thông minh. Đây là sự ghi nhận cho vai trò định hướng chiến lược và năng lực lãnh đạo trong công cuộc đổi mới toàn diện của Tổng công ty.

Giải thưởng ASEAN Award 2025 là sự ghi nhận uy tín và năng lực nội tại của EVNHCMC, đồng thời là nguồn động viên to lớn để tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên EVNHCMC tiếp tục phấn đấu, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và dịch vụ, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bền vững của TPHCM, Việt Nam và cộng đồng ASEAN.

