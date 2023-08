Tổng Công ty Điện lực TPHCM ra mắt Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo

Ngày 30-8, Công an TPHCM tổ chức Lễ bế giảng lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phục vụ công tác Công an; sơ kết các công trình thanh niên và chương trình gặp mặt giữa Ban Giám đốc Công an TPHCM với Bí thư Chi đoàn Công an 312 xã, phường, thị trấn. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ.