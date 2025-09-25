Tổng Giám đốc WIPO: Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi

Ngày 25-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cùng đoàn đại biểu WIPO đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn sự đồng hành của WIPO trong quá trình Việt Nam hội nhập vào hệ thống đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ toàn cầu; khẳng định sự hỗ trợ của WIPO đã góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 – 2030, cũng như các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, Việt Nam xác định trụ cột phát triển là: trí tuệ, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức. Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược giúp nâng cao giá trị tri thức và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) từ vị trí 44 hiện nay lên tốp 40 vào năm 2030 và tốp 30 vào năm 2045.

Thủ tướng đề nghị WIPO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hỗ trợ hình thành các khu công nghiệp – dịch vụ – đô thị – công nghệ cao, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua các giải pháp công nghệ, sáng tạo, phát triển bền vững.

Về phần mình, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá cao Việt Nam là đối tác chiến lược, có cam kết chính trị mạnh mẽ trong phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đặc biệt đánh giá cao việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, coi KH-CN và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển chính.

Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025 của WIPO, Việt Nam tăng 9 bậc, từ vị trí 53 (năm 2023) lên vị trí 44 (năm 2025), trong tổng số 139 quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đứng thứ 2/37, chỉ sau Ấn Độ.

Hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam không chỉ tập trung ở Hà Nội, TPHCM mà còn ở các địa phương khác; với nhiều doanh nghiệp nổi bật về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. So với các quốc gia khác cùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các nền kinh tế mới nổi, Việt Nam là một hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển KH-CN, nâng cao trình độ của người dân.

WIPO cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là hình mẫu tiêu biểu về đổi mới sáng tạo trong cộng đồng các nền kinh tế mới nổi, để chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác.

LÂM NGUYÊN