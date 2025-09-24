Phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa khoa học - công nghệ vào mọi hoạt động

Chiều 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (BCĐ) chủ trì phiên họp lần thứ tư của BCĐ để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm và quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hiện chúng ta đang triển khai rất nhiều công việc để tăng tốc, bứt phá, trong đó việc thúc đẩy phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng nêu rõ, các nghị quyết "trụ cột" Bộ Chính trị vừa ban hành đều liên quan tới KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chúng ta phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Thủ tướng gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành dứt điểm thời gian tới: xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, coi đây là vấn đề cấp bách với mốc tiến độ hoàn thành cụ thể, nhất là dữ liệu đất đai, nhà ở; hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, khắc phục ngay các vướng mắc, ách tắc, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, kết nối từ cơ sở tới Trung ương và từ cơ sở này tới cơ sở khác; đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, phát triển kinh tế số.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2130/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo đó, Thủ tướng bổ sung, kiện toàn thêm thành viên BCĐ gồm: Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân.

LÂM NGUYÊN