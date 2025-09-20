Việt Nam dành nhiều chính sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với nhiều chính sách ưu đãi.

Nghị định này quy định cơ chế, chính sách thu hút gồm: tiêu chí; quy trình tuyển chọn; quyền và nghĩa vụ; trách nhiệm; đánh giá; chính sách đối với chuyên gia khoa học - công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiêu chí tuyển chọn chuyên gia là người có kiến thức, trình độ, kinh nghiệm nghiên cứu trong một hoặc nhiều lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đáp ứng các tiêu chí mà Chính phủ quy định.

Đơn cử như đáp ứng một trong các tiêu chí cụ thể: là tác giả hoặc đồng tác giả công trình nghiên cứu KH-CN xuất sắc, đã đạt giải thưởng quốc tế hoặc đã được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực và phù hợp với chương trình, nhiệm vụ, dự án KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự kiến tham gia; có bằng tiến sĩ từ các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín và có thời gian tối thiểu 5 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở nước ngoài thuộc chuyên ngành phù hợp với chương trình, nhiệm vụ, dự án KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự kiến tham gia; có bằng tiến sĩ và đã có ít nhất 5 năm làm việc tại vị trí nghiên cứu khoa học trong chương trình, dự án hợp tác quốc tế về KH-CN hoặc trong bộ phận nghiên cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài…

Nghị định cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của chuyên gia; tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi đối với chuyên gia. Trong đó, tiền lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động đối với chuyên gia, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương trong lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tương ứng trên thị trường lao động.

Tiền thưởng hàng năm do cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quyết định trên cơ sở kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tối đa 4 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động; tiền thưởng thu được từ việc cho thuê, bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng, tự khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Chính phủ cũng có chế độ về chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm; tôn vinh, khen thưởng; chính sách đối với chuyên gia sau khi kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, chuyên gia là người nước ngoài nếu có nguyện vọng được giảm điều kiện khi xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Chính phủ Việt Nam cũng dành chính sách đối với thành viên gia đình chuyên gia. Ngoài chính sách được hưởng cùng với chuyên gia theo quy định như hàng năm, được hưởng 7 ngày nghỉ dưỡng trong nước và được hỗ trợ kinh phí tối đa 1 tháng lương; được nghỉ phép theo quy định của pháp luật về lao động, được chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm, thành viên gia đình chuyên gia (bao gồm vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi) khi ở Việt Nam còn được hưởng các chính sách như được hỗ trợ tìm trường học và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập; được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho gia đình theo năm không quá 1% tiền lương một năm ghi trong hợp đồng lao động của chuyên gia; được cấp thị thực nhiều lần, thẻ tạm trú tương ứng với thời gian làm việc của chuyên gia (nếu có)...

LÂM NGUYÊN