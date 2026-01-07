Tổng thống Donald Trump: Thuế quan mang về 650 tỷ USD cho ngân sách Mỹ

Theo Fox News, phát biểu trong cuộc họp với các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các biện pháp áp thuế mới mà nước này áp dụng đối với các đối tác thương mại trên thế giới sẽ giúp Mỹ thu về 650 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Tổng thống Mỹ nêu rõ, các khoản thu từ thuế quan giúp hỗ trợ hoạt động của nền kinh tế đất nước và ổn định thị trường chứng khoán. Ông Donald Trump cũng khẳng định trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình, nền kinh tế Mỹ ghi nhận sự tiến triển, trong khi thị trường chứng khoán liên tục đạt mức cao kỷ lục theo từng tháng.

Hồi tháng 1-2025, Tổng thống Donald Trump cũng từng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp thuế quan áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu, cho rằng chính sách này đã góp phần kiểm soát lạm phát và nâng giá trị thị trường chứng khoán Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các thẩm phán Tòa án Tối cao đang đặt dấu hỏi về tính pháp lý của việc áp thuế diện rộng dựa trên Đạo luật IEEPA năm 1977. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), nếu Tòa án Tối cao phán quyết các mức thuế này là bất hợp pháp, Chính phủ Mỹ có thể phải đối mặt với nghĩa vụ hoàn trả hơn 133,5 tỷ USD cho các nhà nhập khẩu.

PHƯƠNG NAM