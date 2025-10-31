Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn chặn chính sách thuế của Tổng thống Trump

Theo The Hill, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng ngăn chặn các mức thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thuế đối với các đồng minh như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cảng hàng hoá tại Busan, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 51 phiếu thuận, 47 phiếu chống. Nghị quyết này không cần phải đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết cho hầu hết các dự luật, mà chỉ cần đa số phiếu. Đây là nghị quyết thứ 3 chỉ trích chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump trong tuần này.

Nghị quyết tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà Trump đã viện dẫn vào ngày 2-4, gọi là “Ngày Giải phóng”, để cho phép áp đặt hàng loạt thuế quan trả đũa trên toàn cầu.

Dù được xem là chiến thắng mang tính biểu tượng cho những người chỉ trích chính sách thương mại của ông Donald Trump, nghị quyết khó có hiệu lực thực tế vì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ không đưa ra bỏ phiếu và Tổng thống Mỹ sẽ phủ quyết nếu được thông qua.

Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu chấm dứt thuế quan 35% với Canada và 50% với Brazil, nhưng các dự luật này cũng khó được Hạ viện thông qua.

PHƯƠNG NAM