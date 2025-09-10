Tổng thống Pháp bổ nhiệm Thủ tướng mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu làm Thủ tướng. Đây là Thủ tướng thứ 5 của Pháp trong vòng chưa đầy hai năm.

Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: THX

Theo France 24, ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, là cựu thành viên đảng Bảo thủ, từng là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông Macron đắc cử Tổng thống lần đầu tiên năm 2017. Tân Thủ tướng Lecornu được đánh giá là nhà điều hành có kỹ năng cao và kín đáo.

Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu "tham vấn các lực lượng chính trị đại diện trong quốc hội nhằm thông qua ngân sách quốc gia”, xem đây là công việc quan trọng nhất cho Thủ tướng mới.

Người tiền nhiệm của ông Lecornu là Francois Bayrou đã đệ đơn từ chức sau khi Quốc hội Pháp bãi nhiệm chính phủ trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Lễ chuyển giao quyền lực chính thức giữa ông Bayrou và ông Lecornu diễn ra vào trưa 10-9 giờ địa phương.

Trước đây, Tổng thống Pháp nổi tiếng là chậm trễ trong việc đề cử Thủ tướng mới. Nhưng lần này, ông chỉ mất chưa đầy một ngày do lo ngại về bất ổn tài chính và chính trị.

Hiện Chính phủ Pháp thông báo triển khai khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc trong ngày 10-9 để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trong khuôn khổ hành động mà phong trào xã hội có tên “Bloquons tout” (Làm tê liệt tất cả) đang kêu gọi. Trong khi đó, các nghiệp đoàn đã kêu gọi người lao động tham gia đình công vào ngày 18-9.

KHÁNH MINH