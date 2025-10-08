Nỗ lực tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại Pháp

Trong bài phát biểu sáng 8-10 (giờ Paris), Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, có hy vọng đạt thỏa thuận ngân sách quốc gia vào cuối năm 2025, đồng thời nhận định khả năng giải tán Quốc hội hiện “ngày càng xa vời”.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: THX

Theo France 24, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu cho biết, các cuộc tham vấn với các đảng phái khác nhau trong Quốc hội cho thấy “ý chí chung nhằm thông qua ngân sách trong năm nay đang dần hình thành”. Ông Lecornu đã đệ đơn từ chức hôm 6-10 sau khi nội các mới bị Quốc hội bác bỏ.

Thủ tướng Pháp cũng cho biết, đang lên kế hoạch gặp lãnh đạo đảng Xã hội, đảng Xanh và đảng Cộng sản nhằm tìm kiếm khả năng hình thành một chính phủ liên minh tạm thời. Kết quả sẽ được báo cáo với Tổng thống Emmanuel Macron ngay sau đó.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi ông Macron lên cầm quyền năm 2017. Đã có 7 thủ tướng lần lượt rời nhiệm sở, trong đó có ông Lecornu, được xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Macron.

Trước đó, Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu tới tối 8-10 phải tìm được một thỏa hiệp chính trị nhằm lập nên chính phủ liên minh bền vững, song triển vọng thành công vẫn chưa rõ ràng. Theo nhật báo L’Opinion, đảng Xã hội đã nhận lời gặp ông Lecornu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính tạm quyền Roland Lescure cảnh báo mọi kế hoạch sửa đổi cải cách hưu trí, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng sẽ khiến ngân sách thiệt hại nặng nề, có thể mất hàng trăm triệu EUR vào năm 2026 và hàng tỷ EUR vào năm 2027.

Tuy nhiên, một số chính khách Pháp vẫn chọn khả năng giảm bớt số ngân sách cần cắt giảm nhằm tránh áp lực từ người dân.

Cựu Thủ tướng Élisabeth Borne, hiện là quyền Bộ trưởng Giáo dục ủng hộ khả năng tạm đình chỉ cải cách hưu trí mà chính bà từng thúc đẩy thông qua năm 2023. Một số chính trị gia cánh tả cũng ủng hộ việc xem xét lại chính sách này.

Hiện sức ép từ cả phe đối lập lẫn đồng minh thân cận lên Tổng thống Macron ngày càng tăng, yêu cầu ông hành động nhanh để đưa nước Pháp thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị kéo dài.

KHÁNH MINH