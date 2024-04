Toyota Việt Nam đứng đầu thị trường xe du lịch

Trong đó, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 3.865 xe, tăng hơn 3 lần so với tháng trước, bao gồm 1.916 xe lắp ráp trong nước và 1.949 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Riêng doanh số xe Hybrid đạt 289 xe. Mẫu xe Vios nằm trong tốp 10 xe bán chạy nhất thị trường với doanh số 934 xe.

Hầu hết số lượng các mẫu xe bán ra đều tăng so với tháng trước. Trong đó điển hình là Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có lượng bán ra cao hơn do có sự thay đổi trong chính sách để thu hút khách hàng và các dòng xe nhập khẩu khác như Camry, Wigo, Raize và Innova Cross tăng do nguồn cung được cải thiện.

Mẫu xe Corolla Cross là mẫu xe duy nhất có sự giảm nhẹ về số lượng, do phiên bản nâng cấp 2024 của Corolla Cross sẽ được ra mắt vào ngày 6-5 tới, với mức giá từ 828 triệu đồng đến 913 triệu đồng.

Toyota Việt Nam cũng là 1 trong 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vinh dự được nhận Giải thưởng Rồng Vàng năm 2024 dành cho những doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng.

BÍCH QUYÊN