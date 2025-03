TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Công an phường đặt mục tiêu cao nhất đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 12-3, Bí thư Thành ủy TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh cùng Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hồng đã làm việc với tổ công nghệ số cộng đồng khu phố Tân An và Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Theo báo cáo của Công an phường Tân Đông Hiệp, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an phường tiếp nhận thêm 9 cán bộ, chiến sĩ và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư Thành ủy Dĩ An Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu lực lượng Công an phường đặt mục tiêu cao nhất đảm bảo ANTT

Đối với việc thực hiện đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", Công an phường đã chủ động tham mưu cho UBND phường các kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị tham gia và hoàn thành các mục tiêu của đề án đảm bảo thời gian, tiến độ. Năm 2025, Công an phường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND TP Dĩ An Võ Văn Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với các khó khăn và ý kiến đề xuất của Công an phường, Chủ tịch UBND TP Dĩ An Võ Văn Hồng tiếp thu các kiến nghị và sẽ cho biết, sẽ xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tân Đông Hiệp tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Dĩ An Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận kết quả Công an phường Tân Đông Hiệp đạt được, đồng thời yêu cầu Ban chỉ huy Công an phường khắc phục mọi khó khăn đặt mục tiêu cao nhất đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đề án 06, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

XUÂN TRUNG