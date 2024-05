TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Xử lý hiệu quả ùn tắc giao thông sau điều tiết phương tiện

Sáng 31-5, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong những ngày đầu TP Dĩ An triển khai phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn cho thấy phương án điều tiết mới đã phát huy hiệu quả khi các phương tiện lưu thông thông thoáng, an toàn.

Theo đó, kể từ ngày 25-5-2024, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương triển khai phân luồng theo hướng cấm ô tô lưu thông một chiều trên các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Lý Thường Kiệt, Cô Bắc, Cô Giang. Đây là các tuyến đường nhỏ nhưng có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc và tập trung nhiều trường học, khu chợ, nhất là có tuyến đường sắt Bắc – Nam cắt ngang qua, thường xuyên gây ùn tắc, nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Khu vực vào chợ Dĩ An 1 đã thông thoáng sau khi triển khai điều tiết phương tiện ô tô

Phương án cấm các loại ô tô như sau: trên tuyến Nguyễn An Ninh, cấm các loại ô tô lưu thông đoạn từ đường ĐT743A (ngã ba Cây Điệp) đến Lý Thường Kiệt. Trên tuyến Lý Thường Kiệt, cấm ô tô từ đoạn giao với Nguyễn An Ninh đến Lê Quý Đôn. Trên đường Cô Giang, cấm ô tô lưu thông từ đoạn giao với Nguyễn Thái Học đến Nguyễn An Ninh. Trên đường Cô Bắc, cấm ô tô lưu thông từ Nguyễn An Ninh đến Nguyễn Thái Học.

Đoạn giao nhau với đường ray xe lửa đã cấm ô tô lưu thông 1 chiều, giảm hẳn tình trạng ùn tắc giao thông

Sau khi triển khai điều tiết phương tiện lưu thông như trên, nhiều ý kiến của người dân chia sẻ sự ủng hộ, đồng tình, khi đã giúp giảm đáng kể tình trạng giao thông lộn xộn trong khu vực.

Theo chị Phan Thị Hồng Hào (nhân viên gác chắn đường sắt đoạn giao với đường Lý Thường Kiệt, TP Dĩ An): “Trước đây, giao lộ này thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm do học sinh tới trường và tan trường đông đúc (trường học cách giao lộ chỉ vài chục mét), trong khi lòng đường nhỏ hẹp như nút thắt cổ chai. Chúng tôi rất mừng vì phương án cấm ô tô di chuyển từ đường Nguyễn An Ninh vào được áp dụng, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện, tình trạng ùn ứ hàng dài được khắc phục. Tất nhiên, bước đầu người dân chưa quen với phương án điều tiết mới sẽ bỡ ngỡ, nhưng dần dần quen sẽ góp phần hình thành tuyến phố văn minh, đô thị hiện đại.”

Nhân viên gác chắn đường sắt Dĩ An vui mừng vì giao lộ giảm hẳn cảnh ùn tắc

Còn chị Đỗ Thị Phương Thảo (buôn bán tại chợ Dĩ An 1) bày tỏ đồng tình: đoạn đường Cô Giang dẫn vào chợ Dĩ An 1 nên người dân ra vào đông đúc, lòng đường nhỏ cũng thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, việc cấm ô tô di chuyển từ đường Nguyễn An Ninh vào là phù hợp. Mấy ngày qua đã giảm hẳn tình trạng lộn xộn.

Các tuyến đường đã thông thoáng, trật tự sau khi triển khai điều tiết phương tiện

Theo ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, việc điều tiết, phân luồng giao thông tại các khu vực trên là một trong những giải pháp giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn, hướng đến xây dựng đô thị Dĩ An văn minh, hiện đại. Khi phương án điều tiết giao thông được thành phố áp dụng, các "điểm nóng" giao thông đã thông thoáng, rõ nhất là khu vực đường ray xe lửa; đoạn ngã tư đường Nguyễn Trãi, ngã tư đường Đường Mồi giáp Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, là khu vực 2 đầu đường nhưng có 3 đường nhánh dẫn vào gây ùn tắc nghiêm trọng, hiện đã xử lý hiệu quả.

XUÂN TRUNG