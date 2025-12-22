Xã hội

TP Hải Phòng: Tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 7 ô tô hư hỏng

SGGPO

Khoảng 15 giờ ngày 22-12, tại Km46+500, Quốc lộ 5 (chiều từ Hà Nội đi TP Hải Phòng, thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, vào thời gian trên, xe ô tô đầu kéo mang biển số TP Hải Phòng, kéo theo rơ-moóc do anh Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1974, trú tại Thượng Đỗ, xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển đi theo chiều từ Hà Nội về TP Hải Phòng, đã đâm vào đuôi xe ô tô biển số tỉnh Quảng Ninh do Nguyễn Văn Kh. (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

604551385_25807387565521342_5297962196465853259_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm đã đẩy xe của anh Nguyễn Văn Kh. về phía trước và va chạm với xe ô tô mang biển số 34A do anh Trương Mạnh Q. (sinh năm 1990, trú tại phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) điều khiển.

Thời điểm va chạm, trên xe của anh Trương Mạnh Q. có chở theo Lưu Công B. (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Tiếp đó, xe của anh Trương Mạnh Q. tiếp tục đâm vào đuôi xe ô tô mang biển số 15H do anh Phạm Ngọc T. (trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển khiến xe anh T. tiếp tục đâm vào đuôi 1 xe ô tô khác...

603856041_25807387625521336_2483065722840560996_n.jpg
Phần đầu của một chiếc xe ô tô bẹp rúm, tài xế tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người tử vong tại chỗ là anh Lưu Công B. và tài xế xe ô tô mang biển số 15H.

Vụ tai nạn cũng khiến anh Trương Mạnh Q. bị thương, 7 xe ô tô bị hư hỏng.

Vụ va chạm liên hoàn khiến Quốc lộ 5 bị ùn tắc cục bộ. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Nguyễn Văn Kh Phạm Ngọc T. Lai Khê Nguyễn Văn Th Phú Thái Năm sinh Xe ô tô Biển số Hà Bắc Tai nạn Liên hoàn Quốc lộ 5

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn