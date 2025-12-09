Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong

Theo đó, xe khách 29B-081.xx do tài xế Phạm Văn Kiều (sinh năm 1986, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) chở 12 người khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 4 giờ 12 phút cùng ngày, tại km71+200 (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách va chạm vào sau xe đầu kéo 15C-360.xx kéo sơ mi rơ moóc 15R-149.xx do lái xe Bùi Mạnh Thắng (sinh năm 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.
Vụ va chạm khiến 2 xe bị hư hỏng, 3 người (chưa rõ danh tính) trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.