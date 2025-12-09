Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong

Sáng 9-12, ông Lê Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn, khiến 3 người chết, 10 người bị thương.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa người bị nạn đi cấp cứu

Theo đó, xe khách 29B-081.xx do tài xế Phạm Văn Kiều (sinh năm 1986, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) chở 12 người khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 4 giờ 12 phút cùng ngày, tại km71+200 (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách va chạm vào sau xe đầu kéo 15C-360.xx kéo sơ mi rơ moóc 15R-149.xx do lái xe Bùi Mạnh Thắng (sinh năm 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 2 xe bị hư hỏng, 3 người (chưa rõ danh tính) trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 10 người bị thương

NGUYỄN CƯỜNG