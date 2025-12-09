Xã hội

Giao thông

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong

SGGPO

Sáng 9-12, ông Lê Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn, khiến 3 người chết, 10 người bị thương.

9-12-TNGT-cao-toc-1.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận đưa người bị nạn đi cấp cứu

Theo đó, xe khách 29B-081.xx do tài xế Phạm Văn Kiều (sinh năm 1986, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) chở 12 người khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 4 giờ 12 phút cùng ngày, tại km71+200 (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách va chạm vào sau xe đầu kéo 15C-360.xx kéo sơ mi rơ moóc 15R-149.xx do lái xe Bùi Mạnh Thắng (sinh năm 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 2 xe bị hư hỏng, 3 người (chưa rõ danh tính) trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

9-12-tngt-cao-toc-2-375-4992.jpg
Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 10 người bị thương
Tin liên quan
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

tai nạn giao thông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tử vong thương vong

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn