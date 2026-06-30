Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM cam kết tiên phong triển khai Trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần phụng sự vì lợi ích quốc gia và sự phát triển của cả nước.

Sáng 30-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

TPHCM là địa bàn trọng điểm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Trình bày tham luận "Đẩy mạnh triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Nghị quyết 10-NQ/TW là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nghị quyết đã thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đã chuyển dịch căn bản từ tư duy "thu hút vốn thuần túy" sang "nâng cao chất lượng, hiệu quả, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo".

TPHCM là địa bàn trọng điểm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Vì vậy, TPHCM nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong trong hiện thực hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tính đến nay, TPHCM có 20.259 dự án FDI, với tổng vốn gần 142 tỷ USD từ 152 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong nửa đầu năm 2026, TPHCM đã thu hút thành công hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI, đạt 62% kế hoạch năm.

Khu vực FDI chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và hơn 50% kim ngạch xuất khẩu; là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hội nhập quốc tế của thành phố.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, những dư địa phát triển dựa trên thâm dụng lao động, đất đai và ưu đãi thuế truyền thống đã chạm trần. Các quốc gia ngày càng chuyển sang cạnh tranh về thể chế, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo, nếu không tạo ra một không gian phát triển mới, TPHCM sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược của giai đoạn tới.

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất 3 vấn đề liên quan triển khai Trung tâm tài chính quốc tế để thu hút dòng vốn chất lượng cao và thế hệ mới. Trong đó, TPHCM chuyển mạnh từ tư duy “thu hút dự án” sang “kiến tạo hệ sinh thái” để thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và chuỗi tài chính toàn cầu. Theo các tổ chức quốc tế, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu những năm gần đây có xu hướng suy giảm về quy mô nhưng gia tăng mạnh tính chọn lọc; vốn đầu tư ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Cạnh tranh thu hút FDI trong giai đoạn mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án, mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển; không chỉ là ưu đãi đầu tư, mà trước hết là năng lực kiến tạo thể chế. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Nghị quyết 10-NQ/TW đặt ra và cũng là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Mở ra cơ hội mới tiếp cận nguồn vốn toàn cầu

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế chính là giải pháp chiến lược để hiện thực hóa phương thức thu hút FDI mới của Việt Nam. Trong giai đoạn 2026-2035, Việt Nam cần khoảng 1.500-1.600 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong khi nguồn lực ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần huy động trên 3,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, ngân sách của TPHCM đáp ứng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Do đó, thông qua Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giải quyết 3 vấn đề.

Cụ thể, Trung tâm tài chính quốc tế là nơi đặt đại bản doanh của các quỹ đầu tư toàn cầu, ngân hàng đầu tư, các công ty quản lý tài sản và các trung tâm tài chính công nghệ. Đây chính là những chủ thể có khả năng điều phối, dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các hạ tầng chiến lược của Việt Nam và TPHCM.

Cùng với đó, tiếp nhận "phần giá trị vô hình" của FDI: Đi cùng với dòng vốn là công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu. Đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý, đa dạng hóa các công cụ huy động vốn, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp quy mô khu vực và từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, TPHCM cam kết tiên phong triển khai Trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần phụng sự lợi ích quốc gia và phát triển vì cả nước. Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, việc Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao TPHCM xây dựng và tổ chức triển khai Trung tâm tài chính quốc tế vừa là niềm tin, vừa là trách nhiệm rất lớn.

“Chúng tôi xác định đây không phải là dự án của riêng TPHCM, mà là một thiết chế tài chính quốc gia, phục vụ sự phát triển của cả nền kinh tế, là cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các ngành kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với các dòng vốn quốc tế”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành để sớm hoàn thiện các cơ chế vượt trội, đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực.

Lãnh đạo TPHCM bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, việc xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế sẽ không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho TPHCM mà còn mở rộng không gian phát triển của cả nền kinh tế, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

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VĂN MINH