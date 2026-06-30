Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 30-6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng... Hội nghị được kết nối với các điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối với các đầu cầu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Mở đầu hội nghị, các đại biểu xem phim "40 năm thu hút đầu tư nước ngoài"; nghe đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, trình bày nội dung cơ bản Nghị quyết 10-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trình bày nội dung cơ bản Nghị quyết 10-NQ/TW. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị nghe tham luận “Đẩy mạnh triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới” của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tham luận “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Tham luận “Giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung” của đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng và tham luận của các doanh nghiệp FDI tiêu biểu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; doanh nghiệp triển khai tốt liên kết với doanh nghiệp FDI.

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

VĨNH XUÂN