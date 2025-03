TPHCM: Cấp, đổi giấy phép lái xe ngày đầu tiên ở các phường, xã, thị trấn nhanh, thuận lợi

Ngày 17-3, TPHCM chính thức triển khai việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại 22 điểm Công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong ngày đầu tiên triển khai, đông đảo người dân đã đến làm thủ tục và bày tỏ sự hài lòng về sự nhanh chóng, thuận tiện.

Tiết kiệm chi phí, không tốn thời gian

Ngay trong ngày 17-3, nhiều người dân đã có mặt tại các điểm cấp đổi GPLX trên địa bàn thành phố.

Khu vực bản tin, thông báo mới

Tại trụ sở Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) ở đường Nguyễn Khuyến có đông người dân tới làm thủ tục hồ sơ. Người dân đến đã có công an hướng dẫn tận tình.

Người dân chờ gọi tên làm thủ tục

Ông Nguyễn Mạnh Tùng (sinh năm 1962, ngụ phường Hiệp Bình Phước) cho biết, do GPLX bị hư hỏng nên ông tới trụ sở trên để cấp đổi. Trước đây, mỗi lần đổi GPLX, ông phải di chuyển xa và phải mất nhiều ngày mới làm được. Nhưng nay chỉ trong 10 phút, ông đã làm xong các thủ tục như: điền thông tin, nộp lệ phí... Các khâu làm hồ sơ cấp đổi GPLX khá đơn giản và nhanh.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng chia sẻ với phóng viên

“Tôi rất vui vì giờ đây có thể đổi GPLX ngay tại phường, không phải đi xa như trước. Thủ tục không rườm rà, không tốn thời gian. Cán bộ nhiệt tình, tôi rất hài lòng", ông Tùng chia sẻ.

Ông Mai Văn Giang (sinh năm 1990, ngụ phường Hiệp Bình Chánh) cho biết, qua cơ quan báo chí, ông biết được TPHCM triển khai cấp, đổi GPLX tại Công an cấp xã, phường và thị trấn cho người dân nên đã nhanh chóng đến Công an phường Bình Thọ để làm. Khi tới đây, ông Giang được cán bộ hướng dẫn tận tình và mất khoảng 15 phút là xong hết thủ tục.

Ông Mai Văn Giang đánh giá cao về chủ trương mở rộng điểm cấp GPLX tới tận phường, xã là quyết sách đúng đắn, giúp giảm thời gian và tiết kiệm nhiều khoản chi phí cho người dân

"Chủ trương mở rộng điểm cấp GPLX tới tận phường, xã là đúng đắn, giúp giảm thời gian và tiết kiệm nhiều khoản chi phí cho người dân. Tôi không mất quá nhiều thời gian, chi phí khi đến cấp đổi GPLX”, ông Giang cho biết.

Là trường hợp đổi mới GPLX, bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1983, ngụ phường Tam Bình) cho biết bà ở xa trung tâm. Trước đây, mỗi lần đổi GPLX, bà phải mất cả ngày để đi tới trung tâm quận 3. Giờ có điểm cấp đổi tại phường Bình Thọ, bà chỉ mất khoảng 20 phút là xong, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm chi phí cho người dân.

Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức, TPHCM) làm thủ tục cấp đổi GPLX cho người dân

Tại các điểm tiếp nhận cấp đổi GPLX tại Công an phường, xã, thị trấn ở TPHCM có đông người dân tới nộp hồ sơ trong ngày đầu. Nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng với sự phục vụ của công an túc trực tại đây để hướng dẫn cho mọi người.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) cho biết, để đảm bảo việc cấp đổi GPLX diễn ra thuận lợi, cán bộ chiến sĩ của đơn vị được tập huấn nhằm nắm kỹ cách thức triển khai quy trình, thủ tục. Công an TPHCM cũng trang bị cho Công an phường Bình Thọ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ người dân một cách thuận tiện, nhanh nhất có thể.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) trao đổi với phóng viên

Hiện nay, đơn vị bố trí 3 cán bộ tiếp nhận hồ sơ và 1 lãnh đạo, chỉ huy phụ trách công tác cấp, đổi GPLX. Ban chỉ huy đơn vị và cán bộ tiếp nhận đều đã được tập huấn, triển khai các quy định của Bộ Công an và thao tác thành thục các kỹ năng xử lý trên phần mềm.

Nữ cán bộ công an hướng dẫn cho người dân một cách tận tình

Đơn vị cũng được trang bị các trang thiết bị phục vụ công tác như máy vi tính, máy chụp hình, máy in và các vật dụng khác để phục vụ chu đáo cho người dân.

“Đây là ngày đầu tiên tiếp nhận nên đơn vị chưa thống kê được số lượng cụ thể người dân đến làm hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo sẽ tiếp nhận hết lượng hồ sơ người dân đến cấp đổi trong ngày”, Trung tá Nguyệt chia sẻ.

Nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng với sự phục vụ của công an

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo phục vụ người dân một cách tốt nhất. Công an TPHCM cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các thủ tục cần thiết. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới sự hài lòng của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình để có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo việc cấp đổi GPLX ngày càng thuận lợi hơn cho người dân.

Người dân nên nộp hồ sơ trực tuyến Người dân có thể lựa chọn một trong 2 hình thức cấp đổi GPLX. Đó là nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an phường, xã, Phòng CSGT nơi bố trí điểm tiếp nhận hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân được công an chụp hình làm thủ tục Với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dvc4.gplx.gov.vn/), đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký VNeID, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe" và thực hiện kê khai theo các bước. Với hình thức này, lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp. Kết quả GPLX được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân. Khi nộp hồ sơ trực tuyến sẽ đóng phí thấp hơn nộp trực tiếp và đỡ mất thời gian chờ đợi và đi lại. Hiện nay, Phòng CSGT mở 22 điểm tiếp nhận cấp đổi GPLX tại tất cả khu vực của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Người dân có thể đến trụ sở Công an phường, xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc 3 điểm của Phòng gồm: số 252 Lý Chính Thắng (phường 9, quận 3); số 111 Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

CHÍ THẠCH