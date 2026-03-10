TPHCM đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hàng hóa đường sắt

Ngày 10-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Văn bản số 1739/UBND-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai Nghị định số 04/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai Nghị định số 04/2026/NĐ-CP. Sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất xây dựng hoặc bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá đối với các dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt phát sinh từ thực tiễn triển khai các dự án.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến đối với dự toán kinh phí, đơn giá, giá đặt hàng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TPHCM.

Trong khi đó, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực sản xuất, nghiên cứu – phát triển, khả năng tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy nội địa hóa.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao rà soát các chương trình, dự án để xác định danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt có thể áp dụng hình thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp rà soát nhu cầu phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống metro, tham gia kiểm tra, giám sát và tiếp nhận các sản phẩm, dịch vụ sau khi hoàn thành.

Văn bản của UBND TPHCM cũng nêu rõ, cầu việc triển khai nghị định phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định, gắn với yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt đô thị và ngành công nghiệp đường sắt trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần xác định rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh chồng chéo hoặc trùng lặp nhiệm vụ.

QUỐC HÙNG