Vé xe khách điều chỉnh tăng từ 5% đến 36%

Sở Xây dựng TPHCM đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh giá vé của 8 doanh nghiệp vận tải, áp dụng trên khoảng 50 tuyến liên tỉnh xuất phát từ TPHCM.

Trước việc một số doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh điều chỉnh tăng giá vé, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đang theo dõi việc kê khai và niêm yết giá nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, đến nay cơ quan này đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh giá vé của 8 doanh nghiệp vận tải, áp dụng trên khoảng 50 tuyến liên tỉnh xuất phát từ TPHCM. Mức điều chỉnh dao động từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện khai thác.

Một số doanh nghiệp tại Bến xe miền Tây TPHCM rục rịch tăng giá vé. Ảnh: QUỐC HÙNG

Một số doanh nghiệp có mức tăng đáng chú ý như: Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá trên 19 tuyến, với mức tăng từ 17% đến 36%; Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh tăng từ 13% đến 18% trên 10 tuyến; Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines điều chỉnh giá trên 12 tuyến, với mức tăng từ 12% đến 19%. Trong khi đó, một số đơn vị khác như Đông Hưng hay Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Đông Bắc tăng khoảng 5% trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí – TPHCM.

Một số doanh nghiệp tại Bến xe miền Đông TPHCM điều chỉnh tăng giá vé. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, việc điều chỉnh giá vé được thực hiện theo quy định về kê khai giá, các doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan quản lý và bến xe trước khi áp dụng, đồng thời niêm yết công khai để hành khách nắm thông tin. Nguyên nhân điều chỉnh giá chủ yếu do chi phí vận hành tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu.

Trước tình hình này, ngành chức năng cũng khuyến khích người dân tăng cường đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc linh hoạt làm việc từ xa nhằm góp phần giảm chi phí đi lại và áp lực giao thông. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra khi cần thiết để đảm bảo việc điều chỉnh giá phù hợp với thực tế.

QUỐC HÙNG